◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケート男子シングルのフリースケーティングが13日に行われ、アメリカのイリア・マリニン選手が転倒の連続で会場から悲鳴が響きました。

ショートプログラムで108.16点を記録して首位発進のマリニン選手は、4回転を7本入れた異次元の構成。冒頭の4回転フリップは成功させるも、続く4回転半は失敗。その後も4回転は4本失敗するなど、演技は苦い顔をみせました。フリーは156.33点とスコアを伸ばせず、まさかの8位。

優勝は圧巻の演技でカザフスタンのミハイル・シャイドロフ選手が逆転で頂点へ。ショート2位だった鍵山優真選手は、ジャンプのミスが続き2大会連続の銀メダル。ショート9位からフリーで巻き返した佐藤駿選手が銅メダルをつかみました。

▽結果金 ミハイル・シャイドロフ(カザフスタン) 291.58銀 鍵山優真(日本) 280.06銅 佐藤駿(日本) 274.908位 イリア・マリニン(アメリカ) 264.4913位 三浦佳生(日本) 246.88