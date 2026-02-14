野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプが14日から宮崎でスタート。24日までキャンプを行い、その後は名古屋・大阪と移動しながら強化試合を重ねます。

6日には30人の侍ジャパンロースターが発表されましたが、ケガのため、西武・平良海馬投手と阪神・石井大智投手が辞退。楽天・藤平尚真投手と西武・隅田知一郎投手の追加選出も発表されました。

現時点での代表メンバー30人は以下の通りとなっています。

▽侍ジャパンメンバー(数字は背番号)

【投手】14名

1 松井裕樹(パドレス)

13 宮城大弥(オリックス)

14 伊藤大海(日本ハム)

15 大勢(巨人)

17 菊池雄星(エンゼルス)

18 山本由伸(ドジャース)

19 菅野智之(ロッキーズ)

22 隅田知一郎(西武)

26 種市篤暉(ロッテ)

28 郄橋宏斗(中日)

46 藤平尚真(楽天)

47 曽谷龍平(オリックス)

57 北山亘基(日本ハム)

66 松本裕樹(ソフトバンク)

【捕手】3名

4 若月健矢(オリックス)

12 坂本誠志郎(阪神)

27 中村悠平(ヤクルト)

【内野手】7名

2 牧秀悟(DeNA)

3 小園海斗(広島)

5 牧原大成(ソフトバンク)

6 源田壮亮(西武)

7 佐藤輝明(阪神)

25 岡本和真(ブルージェイズ)

55 村上宗隆(ホワイトソックス)

【外野手】5名

8 近藤健介(ソフトバンク)

20 周東佑京(ソフトバンク)

23 森下翔太(阪神)

34 吉田正尚(レッドソックス)

51 鈴木誠也(カブス)

【指名打者】1名16 大谷翔平(ドジャース)