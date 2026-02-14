【WBC】侍ジャパンの春季キャンプがスタート 現時点の代表メンバー30人は？ 世界一のチームへ…結束深める
野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプが14日から宮崎でスタート。24日までキャンプを行い、その後は名古屋・大阪と移動しながら強化試合を重ねます。
6日には30人の侍ジャパンロースターが発表されましたが、ケガのため、西武・平良海馬投手と阪神・石井大智投手が辞退。楽天・藤平尚真投手と西武・隅田知一郎投手の追加選出も発表されました。
現時点での代表メンバー30人は以下の通りとなっています。
▽侍ジャパンメンバー(数字は背番号)
【投手】14名
1 松井裕樹(パドレス)
13 宮城大弥(オリックス)
14 伊藤大海(日本ハム)
15 大勢(巨人)
17 菊池雄星(エンゼルス)
18 山本由伸(ドジャース)
19 菅野智之(ロッキーズ)
22 隅田知一郎(西武)
26 種市篤暉(ロッテ)
28 郄橋宏斗(中日)
46 藤平尚真(楽天)
47 曽谷龍平(オリックス)
57 北山亘基(日本ハム)
66 松本裕樹(ソフトバンク)
【捕手】3名
4 若月健矢(オリックス)
12 坂本誠志郎(阪神)
27 中村悠平(ヤクルト)
【内野手】7名
2 牧秀悟(DeNA)
3 小園海斗(広島)
5 牧原大成(ソフトバンク)
6 源田壮亮(西武)
7 佐藤輝明(阪神)
25 岡本和真(ブルージェイズ)
55 村上宗隆(ホワイトソックス)
【外野手】5名
8 近藤健介(ソフトバンク)
20 周東佑京(ソフトバンク)
23 森下翔太(阪神)
34 吉田正尚(レッドソックス)
51 鈴木誠也(カブス)
16 大谷翔平(ドジャース)