◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第8日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。

16番滑走で佐藤駿（エームサービス・明大）が登場。冒頭に大技の4回転ルッツを決め、その後も連続ジャンプなど高いレベルの演技を披露した。

挑戦するプランもあった4回転フリップは回避したが、日下コーチもガッツポーズした内容。リンクを降りると2人で抱き合った。スコアは186.20点で、合計274.90点だった。

ただ、その後の選手のスコアが伸びなかったこともあり、佐藤は大逆転でメダルが確定。最終滑走の世界王者マリニンも得点が伸びず、驚きの結末となった。佐藤は結果が出ると鍵山と抱き合て歓喜し、涙を流して喜んだ。

またこれにより、日本男子としては3大会連続での2人同時メダルという快挙となった。

SPは88.70点で9位。冒頭で大技4回転ルッツを決めながら、続く連続トーループでミス。圧巻の団体フリーから中1日で臨んだ個人戦のSPでスコアは伸び悩み「逃げ出したいぐらいの緊張があった」と振り返ったが、一方で「楽しく滑れたので、気持ちを切り替えて、いい形で五輪を終われるように頑張りたい」と明るい表情も見せた。

7日の団体フリーでは気持ちのこもった演技で自己ベストを叩き出し、イリア・マリニン（米国）に肉薄。自身は悔し涙を流したが、鍵山優真（オリエンタルバイオ・明大）や坂本花織（シスメックス）らは感動の涙で、2大会連続銀メダル獲得に貢献した22歳を責めるものはいなかった。

▼佐藤駿（銅メダルに決まり）「言葉がない。表彰台に乗れるとは。実感はまだわいていなくて、今でも幻なんじゃないかと思う。SPの失敗があったが、引きずることなく、フリーでほとんとノーミスの演技ができた。楽しかったです」