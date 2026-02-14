米国への渡航を前に「井波彫刻」の作品を披露する南部白雲さん（中央）と中嶋勝彦さん（左）ら＝2025年11月、富山県南砺市

和風建築の欄間や寺社の装飾に使われる富山県の伝統工芸「井波彫刻」の販路を海外に広げようと、2025年11〜12月に米国で巡回展が開かれた。きっかけは米国の大学生の熱意と行動力だった。会場で木彫りの実演を披露した彫刻師は「オーダーメードで分業せずに作る伝統彫刻は、世界的にも貴重と分かった」と手応えをつかんでいる。（共同通信＝石飛哲平）

井波彫刻は、江戸時代に大火で焼けた瑞泉寺（南砺市井波）を再建する際、地元大工が京都の彫刻師に技法を習ったのが始まりとされる。のみや彫刻刀を多数用いた緻密なデザインが特長。井波は今も100人以上の彫刻師が暮らす「木彫りの里」として知られる。

北陸地方が主な販路だったが、近年は住宅様式が変わり需要が低下。巡回展に参加した彫刻師で、町おこし団体「木あそび工房」の代表南部白雲さん（74）は「後継者の育成と市場の開拓が大きな課題」としていた。

転機となったのは、中東ヨルダンで生まれた米プリンストン大4年のカリム・サルジさん（21）との出会いだ。インターネットで井波彫刻を知り「とても美しい」と感銘を受けたサルジさんは、2024年に来日し十数人の彫刻師と面談。情熱と人脈で巡回展が実現した。

コーディネーターの中嶋勝彦さん（81）と南部さん、サルジさんの3人で1カ月にわたり、首都ワシントンやニューヨーク、ハワイなど7都市10会場を回った。来場者は計600人を超え、展示のほかに荒彫りも実演した。プリンストン大で開かれた関連イベントでは富山県の新田八朗知事が講演。展示用だった木彫りの猫の置物まで売れたという。

中嶋さんは「ヒットは打てた。ホームランになるかどうかはこれからだ」と話す。サルジさんは大学卒業後も井波彫刻に関わる活動を続けたいとし、日本や中東での展示を目指している。南部さんは「井波は世界に誇る彫刻の町になることができる」と期待を込めた。

米ハワイで「井波彫刻」の木彫りを実演する南部白雲さん＝2025年12月（中嶋勝彦さん提供）