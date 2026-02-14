柳葉敏郎、「最初はやめたくて…」演技で悩んだ名作ドラマ
俳優の柳葉敏郎が14日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：30〜4：30 ※関西ローカル）に出演。名作ドラマの撮影秘話を明かす。
【番組カット】わちゃわちゃトークを展開！柳葉敏郎と明石家メンバー
番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活する。MCの明石家さんまがボードから気になる“有名人”を指名し、当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、俳優の柳葉敏郎。過去にドラマで共演し、今回が実に11年ぶりの共演となるさんまに対して、柳葉はオープニング早々、「どうしてもこれだけは聞いておかないと」と切り出す。緊張気味の柳葉が絞り出す「俺のこと嫌いですか？」という問いかけに、さんまは即答。柳葉が放心状態になるその言葉とは。
観覧者から「最近した大きな失敗は？」という直球質問が飛び出すと、柳葉は「お酒の失敗ですかね」と苦笑い。現在は家族とともに地元・秋田で暮らしている柳葉は、豪雪の日にベロベロに酔っぱらい、妻に間一髪で助けられたという驚がくエピソードを披露。明石家メンバーは絶句し、さんまは「お前とは行かへんで！」と絶叫する。
ほかにも、ドラマの演技で悩んだことがあるという次長課長の河本準一が、柳葉に対して「『踊る大捜査線』の室井慎次の演技で苦労したことは？」と質問。すると柳葉は、「最初はやめたくて…殉職させてくれと頼んだくらい」と、まさかの撮影秘話を明かす。
