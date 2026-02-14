スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇に届かなかった。1月に複数箇所の骨折を負いながら奇跡的に立った夢舞台。金には届かなかったが、魂のランを見せつけた。

ラスト3回目のランを完遂できなかった平野が、少しだけ笑って大歓声に応えた。自身4度目の夢舞台。連覇も、初めてメダルも逃したが、魂のランを見せた。

7位通過だった予選から難度を上げた。まさに命がけで臨み、1回目のランは転倒。2回目は高難度のルーティンを完遂した。86.50点と思うようにスコアは伸びなかったが、完全燃焼した。

かつてない苦境だった。五輪開幕20日前の1月17日、ラスト実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔から出血し、複数個所の骨折などを負った。11日（日本時間12日）の予選後は「奇跡的な状況で今なんとか、ここに立てている。自分でもビックリしている」と話していた。

X上のファンからは満身創痍でも攻める姿勢に感動の声が続出した。

「平野歩夢選手この状況で4回転半勝負してきた…凄いなほんと」

「怪我してる状態で五輪出てるだけで凄いのに攻めて金メダル取りにきてるのまじでかっこいい」

「ドキドキして見てられないよお。攻めにチャレンジしてくれている姿、本当にかっこいいです」

「大ケガにも負けず決勝の舞台でも攻めのランを挑戦した平野歩夢選手には特に感動しました 一生忘れません」

「平野歩夢くんの攻めの姿勢グッときすぎた」

王座は戸塚優斗に譲ったが、確かに勇者の姿を示した。



（THE ANSWER編集部）