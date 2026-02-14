『龍が如く8外伝』に出演！セクシーすぎる「サーキットの女神」が語る「港区女子の飲み方は…」

もしもゲームの世界に入ることができたら──。今年でデビュー11年目となる人気レースクイーン・霧島聖子さん（34）は昨年、ゲーム『龍が如く８外伝』に出演を果たし、誰もが一度は抱いたことがある「夢」を実現した。

「もう感激でしたよ。まさか私が真島の兄さん（真島吾朗）と共演する日が来るなんて……」

発売中の『FRIDAY』で限界を突破したダイタンなグラビアを披露している霧島さんに、ゲーム出演の裏側や今の思いを聞いた。

『ロバート』秋山と共演！！

ーー厳しいオーディションを勝ち抜いて『龍が如く８外伝』出演の切符を勝ち取ったとか。なぜ、オーディションに参加されたのでしょうか。

「『龍が如く』との出会いは学生時代で、友達に借りて１作目をプレイしていたんです。その後もYouTubeのゲーム実況で、『龍が如く』シリーズの作品には触れていました。

小さい頃からゲームやアニメが大好きで、もともとアニソン歌手になりたいと思っていましたし、声優の養成所に通ったこともありました。だから、オーディションがあると知った時は『これはチャンスだ！』と思ってすぐに行動。実は事務所も私に知らせずに応募していたので、二重応募になっていたんです（笑）」

ーーオーディションの結果、霧島さん、えなこさん、澁谷果歩さん、本郷愛さん、みそしるさんが選ばれ、「ミナト区系女子」としてゲームに出演されています。収録はどのように行われたのでしょうか。

「最終オーディションの段階で、360度カメラの部屋で撮影をされて３Dモデルを作っていただいていました。そこに声優さんのようにアフレコで声をつけたのですが、『龍が如く』ならではの収録もありました。別日に実写の動画パートを撮ったんです。他のミナト区系女子の方々だけでなく、『ロバート』の秋山さん（竜次・47）とも共演させていただきました！」

ーー今回の役柄は「ミナト区系女子」でしたが、霧島さん自身もいわゆる「港区女子」なのでしょうか？

「港区で飲んだ経験はありますけど、人並みです（笑）。お酒がめちゃくちゃ好きというタイプではないですし、ハメを外したこともありません。

いわゆる港区女子のなかには、チヤホヤされることに慣れすぎて、驕った態度をとるようになる人もいるように思います。でも私は絶対にそんな飲み方はしたくない。謙虚さを大事にしつつ、愛想よくいたいですね」

ーーゲーム中にはいかつい男性がたくさん登場しますが、霧島さん自身の好きなタイプの男性は？

「確かに信念を持っていたり、ハートが熱い男性はカッコいいとは思いますが……現実世界ではゴリゴリ系よりも、線が細い系がタイプです。好きな芸能人は向井理さん（44）と答えています。『龍が如く』でいえば、ハン・ジュンギという韓国系イケメンが好きで、アクリルスタンドも持っています！」

「親孝行ができて嬉しかったです」

ーー 一方、お仕事のほうではレースアンバサダーとして長く人気を保っています。この世界に入ったキッカケは何ですか。

「父親がバイク好きで、家にバイク雑誌がたくさんありました。それを読んでいたので、レースクイーンという存在は小さい頃から知っていました。

大学卒業後、初めは歌をやりたくて活動をしていましたが、生活費を稼ぐためにイベントコンパニオンのアルバイトもやっていました。そんな時に事務所の社長から『レースクイーンとか興味ある？』と聞かれて、昔見た雑誌の記憶が蘇り、『やったら父親も喜んでくれるかな』という思いで挑戦することにしました。

初期は鈴鹿８時間耐久ロードレースのキャンペーンガールをやっていたのですが、そこに両親も遊びに来てくれて。親孝行ができて嬉しかったです」

ーー「ミスFLASH2021グランプリ」に輝き、最近ではファースト写真集『DECADE』も刊行されるなど、グラビアの世界でも活躍を続けられています。最後にファンの方々へのメッセージをお願いします。

「活動も10年を超え、これまでやってきたことが写真集や『龍が如く８外伝』出演にもつながっていると思います。これからも皆さんと共に進んでいきたいと思っていますので、よろしくお願いします」

Kirishima Seiko

大阪府出身。2015年からレースアンバサダーとして活動を始め、「日本レースクイーン大賞2019」で入賞。さらに「ミスFLASH」グランプリも獲得するなど、多方面で活躍中。人気ゲーム『龍が如く８外伝』には本人役で出演。最新情報は、公式X（@renna1208）、Instagram（@seiko_kirishima）まで