美味しそーーッッ！！【ローソン】コーヒーのお供に♡「新作スイーツ」

【ローソン】では、コーヒーのお供に選びたくなる「新作スイーツ」がラインナップ中。ほっと一息つきたい時に、ちょっぴり贅沢な気分になれるスイーツで、お腹も心も満たしませんか？ 今回は、有名ブランドとのコラボで登場したチョコレートのスイーツと、いちご風味のチーズケーキをご紹介します。コーヒーとのマリアージュを楽しみながら、ぜひその味わいを堪能してみては。

贅沢気分に浸れそう！ 特別なコラボスイーツ

有名チョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボで登場した、「Uchi Café×GODIVA ドゥーブルショコラ」は、クリームをたっぷりと絞った贅沢な見た目も魅力的。公式サイトによると、「チョコレートの味わいを存分に楽しめるケーキ」とのこと。@ftn_picsレポーターHaruさんは、「クッキーガトーショコラ、チョコレートホイップ、生チョコレートクリーム全てのバランスがよく最後まで飽きずに楽しめました」とコメントしています。コーヒーのお供にじっくりと味わいたくなるかも。クリームのまろやかな口当たりで、ブレイクタイムのご褒美感を高めてくれそう。

甘くてクリーミー！ いちご風味のチーズケーキ

いちごの風味が楽しめる、ほどよいサイズ感の「生ベイクドいちごチーズケーキ」。インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「ねっとりとろけるような口当たりで甘くてクリーミーな味わい」「とても美味しいです」とコメント。この食感と甘さが、コーヒーの香りと相まって、心地良く感じられるかも。@nyancoromochi_sweets_blogさん曰く、「いちごの酸味は少なめ」なのだそう。いつものコーヒーブレイクもちょっぴり贅沢な時間に格上げしてくれるスイーツを、ぜひローソンでゲットしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino