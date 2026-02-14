インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。16歳の工藤璃星（TOKIOインカラミ）は5位。自身のインスタグラムを更新し、4年後への思いをつづった。

工藤は1回目に77.50点、2回目に81.75点をスコアを伸ばしたが、3回目にフルメークできず。メダルに3.25点届かなかった。

競技後に自身のインスタグラムを更新。「悔しい結果にはなってしまいましたが、4年後またこの場所でチャレンジするために頑張ります。 挑戦し続けたいと思えるものに出会えてよかった」などとつづった。

競技中はゴーグルを着用しており表情は見えにくいが、インスタグラムにはゴーグルを上げた“素顔”の写真を投稿した。

ファンからは「滑ってる姿めっちゃカッコ良かったです 4年後リベンジですね」「かっこよかった！お疲れ様です」「素晴らしいです 胸張って帰って来て下さい」「めっちゃかわいい」「感動ありがとう、お疲れ様です」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）