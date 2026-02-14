お菓子コーナーの定番商品である「チョコパイ」が、いま、驚きの進化を遂げているのをご存じでしょうか？



2023年、チョコパイの発売から40周年を記念して登場したチルドスイーツ「生チョコパイ」。「生」ならではのしっとり感やクリームたっぷりの幸福感が味わえると人気なのですが、今年2月3日（火）から、期間限定でさらなるパワーアップを果たしました。

その名も、「生チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」。従来のチョコパイの4倍のクリームを使用しているという、クリーム好きの夢を実現したような商品です。

「生チョコパイ＜クリーム4倍盛り＞」

通常のチョコパイと比較してクリームが4倍、スーパーなどで通常販売されている「生チョコパイ」からもクリーム量が20パーセントも増量しているということで、パッケージのイラストもチョコよりもクリームが主役といわんばかりです。

「チョコパイ史上クリーム最大400％」というインパクト抜群のキャッチコピーを見て、コンビニで思わず手に取った方も多いのではないでしょうか。

開封してみると、チョコでまるっとコーティングされたケーキがお目見えします。この商品のSNS映えポイントは、やはりその断面でしょう。なお、冷蔵庫から出してすぐはチョココーティングがパキパキしているので、断面を撮影したいなら少し常温で置いて慎重にカットしてくださいね。

コーティング越しにクリームの厚みが伝わる

真ん中を割ると登場するのが、背徳感を煽る生クリームの壁。上下のケーキ生地をあわせた厚みよりもはるかに分厚い、圧巻のビジュアルです。

ひとくち頬張れば、厚めのチョコの食感としっとりほろほろのケーキ生地、そしてあふれだすほどになめらかなクリームが三位一体となって押し寄せます。



通常のチョコパイの毎日食べられる軽さとは一線を画す、本格的なチョコケーキとしてのぜいたくさに特化した商品は、頑張った日のごほうびにぴったりです。

あふれんばかりの生クリーム

お値段は、税込258円。通常の生チョコパイよりも40円ほど高くなっていますが、圧倒的なクリームの量を考えれば、むしろ安いといえるのではないでしょうか。全国のコンビニ限定・期間限定のクリームの暴力、みなさんも体験してみては？

（文＝桐田えこ）