15日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、放送開始55周年特別企画。女優・木村多江と巡る鎌倉開運パワースポット＆伝説の5大新婚さんは今でも凄かったスペシャルを放送する。



【写真】伝説の新婚さん登場！TikTokで335万再生の「ぽよ語」www

MC藤井隆＆井上咲楽が、ゲストの木村と鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでに出場された5000組以上の新婚さんの中から伝説の5組を振り返り、現在の姿をお届けする。



木村は、MC藤井とは2024年の舞台「台風23号」で夫婦役として共演した仲。今回が初バラエティロケだという木村らと紹介するパワースポットは、手相占いでもおなじみの芸人・島田秀平オススメの3カ所を巡る。良縁と魔除けの「葛原岡神社」、金運パワースポットの「甘味処こまめ」、“笑い閻魔”で知られる1250年創建の「円応寺」。島田も3人の手相を鑑定する。



さらに番組史に残る伝説の新婚さんを5組紹介！



１組目は2014年6月出演、大阪市の当時72歳と73歳の夫婦。伝説のハプニングは、冒頭の挨拶直後に発生！なんと夫の入れ歯が飛び落ちたのだ。これには当時のMC桂文枝＆山瀬まみも大爆笑！あれから12年、スタッフが自宅を訪ねると、ますます元気な2人の姿が！今でも大ファンだという「新婚さんいらっしゃい！」のグッズが家中にあふれている。



2組目は1980年6月出演、大阪府枚方市の当時26歳と27歳の夫婦。歯科大学で出会った歯医者さんカップルで、伝説となったのはそれから12年後。当時MCだった桂文枝が自宅を訪ねると、1男6女を授かり大家族に！そして初出場から42年後、「もう一度会いたい夫婦」として5度目の番組出場を果たした際には、なんと7人中5人が両親と同じく歯のスペシャリストになって登場。各々結婚出産し、17人もの大家族になっていた。さらにそこから2人増え、今年また2人増える予定で、合計21人になり、孫も歯医者になりたいと宣言している安泰っぷりだった。



3組目は2015年3月出演、北海道日高郡の当時33歳と23歳の夫婦。実は妻の父と夫の母が再婚して出会ったという、番組史上初の連れ子同士カップル！伝説の出会いは、夫が20歳、妻が10歳のとき。少女漫画に憧れていた妻は、かっこいいお兄ちゃんとの禁断のストーリーを当時から妄想していたが、10年後、酔っ払った兄が「チューしていいか」と迫ってきたことで現実に…。あれから11年。スタッフが自宅を訪ねると、いまなお「お兄ちゃん」と呼ぶ少女漫画な関係が健在。12歳の娘もなれそめを知っており、「兄妹でも好き同士だったらいい」という寛大な見解を示していた。



MC藤井が、木村のなれそめにも迫る！広告代理店に勤める夫とはCMの撮影現場で出会い、ファンだと伝える夫にマネジャーが「連絡先教えてあげなよ」と後押しするまさかの展開から関係が発展！当初は嫌がっていた木村の気持ちが揺らいだのは、漫画「あしたのジョー」の丹下段平のセリフがきっかけだったという。



4組目は2019年12月に悪魔の姿で出演。東京都板橋区の当時100029歳と100025歳(!?)の夫婦。出会いはお互い白塗り姿で参戦したヘヴィメタルバンド「聖飢魔II」のライブ。「子供が生まれても悪魔を一緒にやりてぇ」と語っていた2人は、100003歳と100000歳になる地獄の皇太子を授かり、大きくなったら家族でバンドをやりたいという。



ラストの5組目は2022年7月出演、藤井と井上がMCを務めてからの新婚さん！鎌倉市の当時25歳と32歳の夫婦。彼らには、スタジオ全体の度肝を抜く魔法の言葉「ぽよ語」を使い、番組公式TikTokで335万再生を記録した実績も。MC2人が新婚さんの家を訪ねるのは初めて。ダイエットでキレイになった妻だったが、現在も不思議なぽよワールドが炸裂。就寝前の儀式、ぽよ電車ごっこにMC2人が再びア然！実はぽよ夫妻、間もなく結婚披露宴を行う予定で、MC2人にビデオメッセージを依頼。まさに放送前日に行われた式の模様とともに番組でも紹介する。



