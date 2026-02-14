◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は銅メダルを獲得した。１８６・２０点、合計２７４・９０点で巻き返した。２０１４年ソチ五輪の羽生結弦さんの演技を見て五輪に憧れた２２歳。初の五輪を笑顔で終えた。滑り終え、「今も幻かなと思っている。本当にうれしい気持ちです」と振り返った。

「火の鳥」の雄大な曲に乗り、冒頭の４回転ルッツを決めると、３回転半―オイラー―３回転サルコーも着氷。４回転―３回転の連続トウループ、単発の４回転トウループを降りていった。演技後は笑顔を見せ、日下匡力コーチと抱き合った。

１０日のＳＰは２本目の４回転―３回転の連続トウループで力が入りすぎ、後ろが２回転に。ミスが出た演技直後は謝るように手を合わせ、四方に頭を下げていた。そんな中でも「楽しく滑れた。フリーは気持ちを切り替えて、いい形でオリンピックを終われるように」と前を向いた。

日本が２大会連続の銀メダルを手にした８日の団体男子フリーで五輪デビューを飾った。最終滑走でプレッシャーのかかる状況だったが、「火の鳥」の曲に乗せ、冒頭の４回転ルッツなど、ジャンプをミスなくまとめた。自己ベストを更新する１９４・８６点をマークし、２位に入る会心の演技だったが、米国のイリア・マリニンには５・１７点及ばず。団体金メダルを逃しキス・アンド・クライでは約３分間、顔を覆い悔し涙が止まらなかった。

悔しさをバネに臨んだ今大会個人フリー。重圧をはねのけ、再び会心の演技を見せた。ＳＰ終了時点ではメダル圏内まで１３・８５点と大きな差だったが、「火の鳥」の雄大な音楽に乗せ、見事な大逆転劇を果たした。

２２年北京大会は代表選考に関わる全日本選手権で肩を脱臼。代表には入れず、手術をして病院や自宅のテレビから日本チームを応援していた。苦しいシーズンだったと振り返るが、「そこからここまで、自分の中でこの４年間、できることを１つ１つやって、夢の舞台にたつことができ、今はうれしい」と今大会の代表入りを喜んでいた。

４回転ルッツを武器に大きな成長を遂げ、手にした五輪のメダル。初五輪初メダルは憧れの羽生結弦さんと同じ。小さい頃仙台市内のリンクでともに滑っており、ジュニアとして出場していた１９年のグランプリファイナルでは「頑張ってね」などと憧れの人からエールをもらい、力に変えてきた。今季も右足首骨挫傷など順風満帆ではなかったが、目標としていたミラノ五輪で見事に表彰台に上った。

◆佐藤 駿（さとう・しゅん）２００４年２月６日、仙台市生まれ。２２歳。埼玉栄高から明大に進学。５歳で競技を始める。１９年ジュニアＧＰファイナル優勝。２４年四大陸選手権２位。２４、２５年ＧＰファイナル３位。２５年世界選手権６位、全日本選手権２位。家族は両親。１６２センチ。