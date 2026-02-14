竹内涼真、『日曜日の初耳学』出演 町田啓太が『10DANCE』クランクアップ秘話証言へ
俳優の竹内涼真が、15日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。俳優仲間の町田啓太がVTR出演し共演作に関する衝撃秘話を明かす。
【動画】竹内涼真＆町田啓太『10DANCE』インタビュー映像
林修氏が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画〈インタビュアー林修〉のゲストとして登場する竹内。2013年に女性ファッション誌「mina」初の男性モデルオーディションで2457人の中からグランプリを獲得し芸能界入り。デビュー2年目で『仮面ライダードライブ』（2014年）の主演を務め、3年目には日曜劇場『下町ロケット』（2015年）に出演するなど、異例のスピードで主演級俳優へと成長してきた。
今回、竹内の素顔を知る2人のゲストが登場。2021年からスタートし、映画にもなった『君と世界が終わる日に』から共演してきた中条あやみは、現場での“座長・竹内涼真”の変化を証言。「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の撮影現場で、竹内が“大人になった”と感じた瞬間を語る。
一方、『10DANCE』での共演をきっかけに親しくなった町田は、壮絶な撮影裏話を打ち明ける。世界レベルのダンスが求められ、何度も心が折れそうになったと振り返る厳しい現場。過酷なトレーニング、そしてリスクを背負った撮影当時の思いとは。ハードな撮影を終えたクランクアップ当日、ほろ酔い気分の竹内が口走った謎の一言「今日は俺と町田くんの記念日だ！」の真意も明かされる。
【動画】竹内涼真＆町田啓太『10DANCE』インタビュー映像
林修氏が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画〈インタビュアー林修〉のゲストとして登場する竹内。2013年に女性ファッション誌「mina」初の男性モデルオーディションで2457人の中からグランプリを獲得し芸能界入り。デビュー2年目で『仮面ライダードライブ』（2014年）の主演を務め、3年目には日曜劇場『下町ロケット』（2015年）に出演するなど、異例のスピードで主演級俳優へと成長してきた。
一方、『10DANCE』での共演をきっかけに親しくなった町田は、壮絶な撮影裏話を打ち明ける。世界レベルのダンスが求められ、何度も心が折れそうになったと振り返る厳しい現場。過酷なトレーニング、そしてリスクを背負った撮影当時の思いとは。ハードな撮影を終えたクランクアップ当日、ほろ酔い気分の竹内が口走った謎の一言「今日は俺と町田くんの記念日だ！」の真意も明かされる。