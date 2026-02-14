光を取り込むアイデア満載 リノベで大変身した家 費用に田中卓志驚き「かなりの部分やられたのに」『となりのスゴイ家』15日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が15日放送される。この回では「光を取り込むアイディア満載！変わった素材を使った建具とは？リノベーションで大変身した家」が登場する。
【スゴイ家】アンガ田中も絶賛！壁一面に窓が施されたLDK
田中と遼河が向かったのは、神奈川県藤沢市の敷地面積144.8平方メートル、18.4坪の家。1990年築の軽量鉄骨造2階建てで2024年にリノベーションされた。
元々、玄関は道路に近いところにあったが、奥まった場所に配置。雨の際に作業もできるという。正面玄関の壁は和紙で仕上げ、自然の温かみを感じられる。
リビングは窓が壁一面に広く施され、これには2人も思わず「明るっ！」と声を上げた。天窓は元々配置されており、光がきれいに届いている。
明るい部屋には大きなソファも設置。田中はソファに座りながら「窓が横も上もあるので、気持ちがいいよね」と話した。
リビングの隣にはウッドデッキも配置。箒塀が設置されている。隣に住む家族とも仲がいいことから、隣の塀は取っ払ったという。
キッチンは研ぎ出しの天板。家族も参加してきれいに彩った。4口のコンロは妻の希望を叶え、スペースもゆとりを持たせている。収納も広々だ。光を取り入れるため、新しい窓も設置し、明るい構造となっている。
洗面所は、壁一面にすりガラスを配置し、明るい空間となっている。以前玄関があった場所の近くに浴室や脱衣所を設置した。
2階には、夫の仕事部屋6帖が。合成樹脂のシートを使った建具が使われており、目隠しになる上に、光も届く。
ベランダは広々とした9.6帖。南向きで冬で、江の島の花火も遠目に望める。かつて風呂があった場所には部屋を配置した。
気になるリノベ費用は2100万円程度。田中は「かなりの部分やられたのに」と驚いた様子を見せていた。
番組では、「建坪6.4坪！6メートルキッチン？奥行きで豊かさを感じる家」も放送される。
【スゴイ家】アンガ田中も絶賛！壁一面に窓が施されたLDK
田中と遼河が向かったのは、神奈川県藤沢市の敷地面積144.8平方メートル、18.4坪の家。1990年築の軽量鉄骨造2階建てで2024年にリノベーションされた。
リビングは窓が壁一面に広く施され、これには2人も思わず「明るっ！」と声を上げた。天窓は元々配置されており、光がきれいに届いている。
明るい部屋には大きなソファも設置。田中はソファに座りながら「窓が横も上もあるので、気持ちがいいよね」と話した。
リビングの隣にはウッドデッキも配置。箒塀が設置されている。隣に住む家族とも仲がいいことから、隣の塀は取っ払ったという。
キッチンは研ぎ出しの天板。家族も参加してきれいに彩った。4口のコンロは妻の希望を叶え、スペースもゆとりを持たせている。収納も広々だ。光を取り入れるため、新しい窓も設置し、明るい構造となっている。
洗面所は、壁一面にすりガラスを配置し、明るい空間となっている。以前玄関があった場所の近くに浴室や脱衣所を設置した。
2階には、夫の仕事部屋6帖が。合成樹脂のシートを使った建具が使われており、目隠しになる上に、光も届く。
ベランダは広々とした9.6帖。南向きで冬で、江の島の花火も遠目に望める。かつて風呂があった場所には部屋を配置した。
気になるリノベ費用は2100万円程度。田中は「かなりの部分やられたのに」と驚いた様子を見せていた。
番組では、「建坪6.4坪！6メートルキッチン？奥行きで豊かさを感じる家」も放送される。