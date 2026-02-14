◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位で世界王者のイリア・マリニン（21＝米国）は最終滑走で登場。フリーでは2回の転倒があるなど精彩を欠き、フリー156.33、合計264.49で8位に終わった。

マリニンは冒頭の4回転フリップを軽やかに着氷。しかし、2本目のジャンプは4回転アクセルを予定していたが、1回転になった。さらに、4回転ループも2回転となった。

後半もルッツとサルコーで転倒。会場からは悲鳴のような声も聞かれた。演技終了後は顔を覆い、顔をゆがめながら何度も首を振った。

フリーだけの順位は全体の15位。SP1位で迎えていたが、総合8位に終わった。キスアンドクライではぼう然としたような表情を見せた。

演技後は「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理できていない。調子はすごく良かったし、安定していました。でも、やはり五輪は他のどの大会とも違います。プレッシャーや緊張は、実際にその場に立ってみないと分からないものだと思います。自分でコントロールが効かないような感覚に陥ってしまった」と告白した。

両親ともにオリンピアンで、自身は今回が五輪初出場。グランプリ（GP）ファイナルでは23年から3連覇、世界選手権では24年から2連覇中という王者は、団体、個人でのW金メダルを狙っていたが、まさかの結末となった。