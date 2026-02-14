なにわ男子・藤原丈一郎、大西流星の家族に“謝罪” クレーム止まらず
7人組グループ・なにわ男子の大西流星と藤原丈一郎が、14日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演する。
【番組カット】バレンタインデーに！ショコラティエを演じる塚田僚一
今回は「カメラに向かってごめんなさい 冬の謝罪スペシャル」を放送する。大西と藤原は一緒に登場すると、藤原が「流星のお母さん、お父さん、ごめんなさい」と言い出し、大西は驚く。言ってはいけないことややってはいけないことをやらかす藤原に、大西からのクレームが止まらない。
市川團十郎は、息子の勸玄くんにしている“完全犯罪”を告白し「ごめんなさい」と謝る。SixTONES・ジェシーは、メンバーの高地優吾（※高＝はしごだか）をある行為で怖がらせていることを謝罪するも、「黙ってコラえて」とふざけて、あまり反省していない様子。東方神起の2人が謝るのは、ライブでファンが喜んでくれたお笑い芸人のギャグのモノマネ。しかし、明石家さんまから直接伝授されたというギャグには、2人から不満がある。
又吉直樹は、あるとき街中で“又吉っぽい人”を演じたことに「ごめんなさい」。CANDY TUNEは「うるさすぎてごめんなさい」と大声で謝罪する。「隣の楽屋のFRUITS ZIPPER姉さんから○○と言われた」「丸1日仕事をした帰りの車で○○大会」など、CANDY TUNEの“うるさい伝説”が続々発覚する。さらに、「倍倍FIGHT!」の“ごめんなさい”バージョンも全力で披露する。
そして、ガチャピン・ムックが登場。昨年の夏、話題騒然になったガチャピンの“禁断ネタ”を謝罪する。ムックから「どうしてやっちゃったんですか？」と聞かれたガチャピンは「芸歴50年の力を見せつけないと」と言い訳する。神妙に謝るかと思いきや、またもやガチャピンが大暴走する。
さらに、スタジオゲストの佐々木美玲と劇団ひとりも意外な「ごめんなさい」を披露しる。
「バレンタイン特別企画！名前の旅」では、塚田僚一（A.B.C-Z）が、“世界の優秀なショコラティエ100”に選出された大石茂之氏を再現VTRで演じる。
