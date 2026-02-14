上沼恵美子、「家の近くにあったら財産」絶賛するうどんチェーン店 特に“出汁”に注目
タレント・歌手の上沼恵美子（70）が、21日にテレビ大阪で『上沼恵美子を沼らせたい』第2弾（後7：54〜8：54 ※関西ローカル）が放送されるのに先立ってロケ後の取材会に参加。ロケで初体験したうどん店を絶賛した。
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
同番組では、70歳になった上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を楽しむバラエティー番組となっている。
2025年9月に放送した第1弾では「コストコ」を初体験。2回目となる今回初めて足を運ぶのは、大阪駅。「用事がない」という理由で、大阪駅に来るのは数十年ぶりだと言う。激変する大阪駅エリアを見て、何を思うのか。さらには北九州発祥のうどんチェーン店・資さんうどんも初体験する。
「資さんうどん」では、北九州市出身の原口あきまさ（50）も加わり、「ごぼ天」に舌鼓を打った上沼。特に出汁が気に入ったようで「水筒で持って帰る」という言葉まで飛び出す。
取材会でも「資さんうどん、最高やった！」と振り返った。九州のうどんも初めてだと言う上沼は「良いとこ見つけました。麺やわらかいと汁を吸い込んでますね。引き上げてすすった時にもうお出汁の香りというか味が広がるから、そういう良いところありますね」と分析した。
「この店が家の近くにあったら財産」とまで。「良いものは本物やな。手を抜いてないのが好き。これくらいお客さん増えてきたら手を抜いてくるようになる。芸能人でも一緒。ファンがいてて、お客さんがいててなんぼやねん、お客さんも芸人さんも！」と徐々に語気が強くなっていき、共演するブラックマヨネーズの小杉竜一（52）に向かって「ちゃうか！」と詰め寄る。上沼の圧に小杉が「怒られてますやん」とツッコみ、周囲の笑いを誘った。
