ある保護犬の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万9000回再生を突破し、「よく頑張って耐えたね」「幸せ掴んだね」「命を救ってくれてありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：捨てられそうになっていた『汚れたボサボサの大型犬』を飼った結果→嘘のような『8年後の現在』】

汚れたボサボサの大型犬

TikTokアカウント「moritama09」の投稿主さんは、4頭のスタンダードプードルと、1匹のトイプードルと暮らしています。今回は、スタンダードプードルの『ロビン』ちゃんの成長記録を紹介しました。

ロビンちゃんと出会ったのは、ロビンちゃんが6歳になったころ。というのも、ロビンちゃんは別の家で飼育されていたわんこだったのです。前の飼い主さんは、ロビンちゃん以外にもたくさんのわんこと暮らしていました。最終的に、十分な飼育が行き届かない状況に…。「多頭飼育崩壊」に陥ってしまったのです。

なんとか保護されたロビンちゃんですが、長年にわたって放置された体はボロボロ。毛は伸び切って団子状態になり、丸刈りにする必要がありました。汚れた毛をすべてカットすると、本来の美しい姿が現れたといいます。

8年後の現在の姿に感動

そして8年後の現在、ロビンちゃんは愛らしい表情が素敵な幸せ犬に！！穏やかで期待に満ち溢れた目からは、とても愛されていることが伝わってきます…。先住犬ともいい関係を築き、今は平和で楽しい毎日を送っているとか。

投稿主さんの計らいで、ロビンちゃんの誕生日には大勢の人がお祝いに駆けつけてくれたそうです。苦しい時間を過ごしてきたロビンちゃんですが、これ以上ないほどの幸せを掴むことができました。投稿主さんは、「6年分を取り戻せるほど幸せな経験をさせてあげたい」と綴っています。

この投稿には「飼い主さんに出逢えて本当によかった」「素敵な犬生を送ってね」「温かい家族に引き取られて幸せ者だね」などの温かなコメントが寄せられています。

優しい性格のロビンちゃん

別の日の投稿には、ロビンちゃんと赤ちゃんの初対面をおさめた記録も。ロビンちゃんは、赤ちゃんのことを心配そうに見守っていたといいます。赤ちゃんが泣くと、すぐに駆けつけて温かな眼差しを向けていたとか…。

もともと優しい性格だったというロビンちゃんですが、家族からの惜しみない愛情のおかげで、どんな相手にも優しくできるのかもしれませんね！

賑やかなご家族の日常はTikTokアカウント「moritama09」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「moritama09」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。