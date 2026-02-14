仲睦まじいご家族の姿が反響を呼んでいます。

みんなで家族旅行へ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんの家には、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、そして1歳の女の子『ほの』ちゃんが暮らしています。

この日、紹介したのは、家族旅行での「あるワンシーン」です。ご家族は、うにくん＆おからちゃんを連れて、犬も泊まれる宿に宿泊したのだそう。お目当ての水族館は入れなかったものの、代わりに広々としたドッグランを発見！

おからちゃんは嬉しそうに駆け回り、うにくんはのんびりと散策を楽しんだといいます。そして、次の宿へと移動しました。

思い出の宿に宿泊

この日の宿泊先は、ほのちゃんが初めて泊まったホテルなのだそう。ご家族にとって、思い出が詰まった宿です。うにくんは、ふわふわのベッドがお気に入り。露天風呂も付いた特別な部屋で、家族団らんを満喫したといいます。

夜は、うにくん＆おからちゃんも一緒に食卓を囲みます。なんと、わんこのための料理が提供されるのだとか。綺麗に盛られた料理の数々に、うにくん＆おからちゃんも舌鼓。肉も野菜もペロリと食べたのでした。

一緒に転がった結果…

大満足したうにくん＆おからちゃんは、一足先にベッドへ。2匹がウトウトするそばで、ほのちゃんは掃除用品で遊び始めました。「掃除するの？」と声をかけてみると、「し～！！」と一言。ほのちゃんは、寝ているうにくん＆おからちゃんを起こしたくなかったようです。

最後は、わんこ2匹とほのちゃん、そしてママが並んでスヤスヤ…。ぎゅっと抱きしめ合いながら眠る光景は、幸せそのもの。お互いの温かさを感じながら、素敵な夢を見たことでしょう。あまりに微笑ましく平和なワンシーンに、思わず癒されてしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「３人の絆を感じます」「疲れが吹っ飛びました」「この幸せがずっと続きますように」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

