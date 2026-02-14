◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第8日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。

前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、青を基調とした新衣装で登場。フリー曲「トゥーランドット」に乗り、今季初投入の切り札4回転フリップは着氷が乱れたが、高い演技内容で会場を魅了した。

ただ、難度の高い構成の攻めた内容で、4回転ジャンプはミスがあり、得点は176.99点で合計280.06点。この時点でメダル確定となったが、キスアンドクライでは笑顔はなく、無念の表情を見せた。

その後、最終滑走の世界王者マリニンの得点が伸びず、佐藤駿の銅メダルが確定すると、鍵山は佐藤と抱き合って歓喜。これにより、日本男子としては3大会連続での2人同時メダルとなった。さらに坂本花織とも抱き合って喜ぶなど、うれしさを爆発させた。

SPは103・07点で2位発進。序盤から観客の手拍子を受け、冒頭の4―3回転の連続トーループ、4回転サルコーでは出来栄え評価（GOE）4・07点、3・88点を引き出す完璧なジャンプ。軽快なジャズ曲に合わせ、スピン、ステップも当然のように最高難度のレベル4を獲得した。

王者マリニン（米国）とは5・09点差。「金メダル、結果は後からついてくる。フリーで4回転フリップも久しぶりに投入するので、しっかり調整しながら。とにかく悔いのないような演技をするのが一番の目標」とフリーを見据えていた。

▼鍵山（銀メダルが決まり）「自分のパフォーマンスに対しては悔いが残るが、戦い抜いたので素直にほめてあげたい。悔いがないかと言われたら多少はあるが、やりたいことは全部できた。集大成というか、自分の全部を出せた試合だった」