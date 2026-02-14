tilnusの新作プライマーでちゅるツヤ肌へ。光を仕込む下地が誕生

日韓共同開発コスメブランド「tilnus（ティルナス）」から、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれる化粧下地が新登場。光のヴェールをまとったようなツヤ肌を仕込める「サンリットヴェール プライマー」は、みずみずしい使い心地と自然な仕上がりが魅力です。肌にやさしい処方にもこだわった、新定番になりそうな注目アイテムをチェックしてみて。

光を仕込むちゅるツヤ下地

ティルナス サンリットヴェール プライマーは、スキンケア感覚で使えるウォーターベースの化粧下地。きしみ感なく肌になじみ、光のヴェールをまとったような内側から輝くツヤ感を演出します。

塗りたての美しいツヤが長時間続くのも嬉しいポイント（※1）。テクニックいらずで、誰でも簡単に“ちゅるツヤ肌”に仕上げてくれます。

エチュード新作こんこんチーク♡じゅわっと血色感リキッド

なりたい印象で選べる2色

カラーは全2色展開。「01 ピオニーヴェール」はミルキーなピンクで、肌に自然な血色感（※2）をプラス。

「02 ライラックヴェール」はやわらかなパープルで、透明感（※2）のある澄んだ印象に整えます。

どちらも白浮きせず、自然なトーンアップ効果で明るい肌印象へ導いてくれます。

やさしい処方と安心設計

ティルナス サンリットヴェール プライマー

価格：1,430円（税込）



SPF38/PA+++で紫外線対策も叶えつつ、吸収剤不使用のノンケミカル処方を採用。

普段使いの洗顔料で落としやすいのも魅力です。肌へのやさしさと仕上がりの美しさを両立した、デイリーメイクに寄り添う一本です。

カラー：全2色

※1 tilnus調べ

※2 メイクアップ効果による

毎日のメイクにときめきを

「tilnus」のサンリットヴェール プライマーは、メイク時間を“作業”から“楽しみ”へ変えてくれる存在。光を味方につけた自然なツヤ感で、多幸感あふれる肌印象を叶えます。

2月18日（水）より先行販売、2月25日（水）から全国発売。新しい自分に出会う一歩として、ぜひ取り入れてみてください♡