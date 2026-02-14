◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)

男子ハーフパイプ決勝は、戸塚優斗選手が95.00点で優勝。金メダルを手にして、「ピカピカだし、重い。重さ以上のものがつまっているな」と喜びを口にしました。

日本勢トップの予選を2位で通過した戸塚選手は、決勝1本目で91.00点をマークし暫定2位。この時点では銅メダルに輝いた山田琉聖選手にトップの座を譲っていましたが、2本目に圧巻のフルメイク。95.00点を叩き出すと、そのまま譲らず。平昌11位、北京10位と伸び悩んだ五輪の舞台で、3度目の正直となる悲願の金メダルを獲得しました。

戸塚選手は、「夢の一つが叶った。長いオリンピック、最初の平昌から始まって、うまく滑れなくてずっと苦しんでいた。ここ何年間でやってきたことが報われた」と感無量の様子を見せます。決勝前日には、自らの爪を金色に塗り替えるげん担ぎを行ったことも明かし「すごく合っているんじゃないですかね、このメダルと」と金メダルを握りしめました。

表彰式ではうれし涙がこぼれ、その後、銅メダルの山田選手と二人で笑顔も。戸塚選手は最後に「いろんな人に支えられてここまで来れた。何回も『やめよう、やめよう』と思ったんですけど、その度にいろんな人に支えられて、本当に感謝しています」と胸の内を吐露しました。