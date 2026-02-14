人生の最終段階をどう迎えるか。多くの人が意識しながらも、家族と十分に話し合えていない話題なのではないでしょうか？ 終末期医療や延命治療についての読者アンケート結果からは、事前の共有がないまま判断を迫られた家族の戸惑いや後悔が浮かび上がりました。

回答者数……653人／平均年齢……61歳

質問１：終末期の医療について「家族で話し合ったことがある」という方は具体的な内容について教えてください。

●延命治療は必要はないと伝えてあります。（会社員・70歳）

●終末期医療の希望を伝える（専業主婦・70歳）

●延命治療なし、体に負担になる検査はしない（年金受給者・71歳）

●できるだけ医療行為はしない（年金受給者・74歳）

質問２：終末期の医療について「家族で話し合ったことがない」という方はその理由について教えてください。

●まだ自分の事として実感できないから。（パート・74歳）

●子供が海外に住んでるため、話し合う機会がない（自営業・72 歳）

●まだ、そのときのことを考えたくないのです。（年金受給者・72歳）

●相手が話したがらない。 （年金受給者・71歳）

質問３：ご自身の家族の死について、後になって「こうしておけばよかった」と後悔していることはありますか？

●祖母は自宅で亡くなりましたが、認知症についての理解が足りなかったため、きつい態度をとってしまった。（年金受給者・72歳）

●夫の意思を確認せずにホスピスに入院させた。（パート・74歳）

●両親とは遠く離れていたため、十分な介護が出来なかった （自営業・72歳）

●本人の意向を聞く機会を逸した。（自営業・74歳）

質問４：人生の最後はこうありたい、という希望はありますか？

●最後は住み慣れた家で家族に看取られて死を迎えたい。（専業主婦・72歳）

●最後は住み慣れた家で昔のアルバムを眺めながら好きな食べ物を十分に食べて死にたい（自営業・72歳）

●家族に迷惑をかけずに苦しまずに死ねたらと思います。 （専業主婦・73歳）

●子供がいないので兄弟に迷惑をかけたくない。（年金受給者・73歳）

●痛みをなくして、静かに眠る様に最後を迎えたい。（年金受給者・71歳）

「正解」はなくても、共有はできる

終末期医療に絶対的な正解はありません。

しかし、事前に考えを共有しておくことで、家族が判断を迫られた際の迷いや後悔を減らすことは可能です。

アンケート結果からは、話し合いそのものが家族にとって心理的負担である一方、経験後には「話しておけばよかった」という声が多く聞かれます。

終末期を「いつかの話」として避け続けるのではなく、人生の一部として向き合う姿勢が求められていると言えるでしょう。