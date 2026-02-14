ミュージシャン・ＩＺＡＭの近影にフォロワーが驚がくした。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｇ Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｗｏｒｌｄ． ＳＨＡＺＮＡツアー中 今日は、先日開幕した大阪初日公演時の写真を置いておきます」と自撮りをアップ。「初日は、髪の毛をハーフウィッグとエクステでｍａｍｅしゃんがリボンと三つ編みリングを創ってくれたよ ほんとに可愛いし凄（すご）くなぁい？？」とつづり、金髪の凝ったヘアアレンジで別人級に激変した。

「さてさて…４／１８ ヒューリックホール東京はボクの生誕祭でもあります」と４月には５４歳を迎えるＩＺＡＭ。「あなたは本当にかわいい」「なんて美しいヘアスタイル」「なんて美しい、しっとりとした髪なんだ」「めっかわ」「なんてこった」「マジか」「可愛さ爆発」と国内外から驚きの声が寄せられた。

ＩＺＡＭは９０年代後半、ビジュアル系ロックバンド「ＳＨＡＺＮＡ」のメインボーカルとして９７年には「Ｍｅｌｔｙ Ｌｏｖｅ」で大ヒットを飛ばした。プライベートではタレントの吉岡美穂と２００６年に結婚し、０７年４月に長男、０８年１１月に長女、１０年１１月に次男が誕生している。おしどり夫婦で知られたが、１月１日にＳＮＳで「パートナーとして２０年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、 別々の未来に向けて歩き始める事となりました」と離婚を報告した。