プロレス、大食い、グラビア！各方面で活躍の上原わかな、『週プレ』で引き締まったボディ披露♡

上原わかなが、2月9日に発売の『週刊プレイボーイ』8号に登場！

上原わかな ©熊谷貫／集英社

【プロフィール】

上原わかな（うえはら・わかな）

1996年5月13日生まれ 神奈川県出身

身長164cm B89 W58 H91

東京女子プロレス所属。上福ゆきとのタッグ「Ober Eats」で第19代プリンセスタッグ王者として活躍中。東京女子プロレス「GRAND PRINCESS’26」（3月29日〈日〉、東京・両国国技館）に出場予定！また特技の大食いを生かし『デカ盛りハンター』（テレビ東京系）に出演するなど注目を集めている。

公式Instagram【@wakanauehara_official】

公式X【@wakana_uehara】

今号の『週プレ』は、最強の18歳！一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、20歳になって初めての撮り下ろし・矢野ななか、2026年グラビア界の主役候補・加藤玲菜が初登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

また、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】上原わかな写真集「BEYOND」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月9日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット&スペシャルメイキングムービー付きで発売!!

【デジタル限定】上原わかな写真集「BEYOND」©熊谷貫／集英社

＜特集情報＞

日本中が巻き込まれた高市「独走選挙」を総力特集！

熊本県菊陽町「半導体でホクホク」の光と影、“水面下”で進行する食の大変革！おさかなテック最前線！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』８号は２月９日に発売！