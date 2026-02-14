ダウ平均は小反発 米ＣＰＩはインフレの落ち着きを示す内容＝米国株概況
NY株式13日（NY時間16:21）（日本時間06:21）
ダウ平均 49500.93（+48.95 +0.10%）
S＆P500 6836.17（+3.41 +0.05%）
ナスダック 22546.67（-50.48 -0.22%）
CME日経平均先物 57595（大証終比：+605 +1.05%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小反発。売り先行で始まり、ダウ平均は一時３６７ドル安まで下落したものの、動きが一巡すると買戻しが入り、プラスに転じていた。ただ、上値も維持できずに終盤に伸び悩んだものの、プラス圏は維持して今週の取引を終えている。
取引開始前に発表の１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回ったことで、ＦＲＢの利下げ期待が復活している。短期金融市場ではＦＲＢの年内３回の追加利下げの確率が一時５０％程度まで上昇していた。
全体的に落ち着きを示す内容で、トランプ政権の高関税が持続的な物価上昇を招くとの懸念を和らげている。ただし、サービス価格は前月比で１年ぶりの大きな伸びとなっている。根強いサービスインフレは今後も抑制が難しいとの見方も多いようだ。
前日の米株式市場では、ＡＩの脅威がソフトウエアのみならず、不動産や物流、金融など他のセクターにまで波及したことで、株価指数は大幅安となっていた。マグニフィセント７もすべて下落。
ストラテジストは「ＡＩバブルかという点については、市場が勝者と敗者を見極めようとする中、一部銘柄からは過熱感が抜けつつあり、より選別的になっているのが実態だ」と述べている。その上で、「ダウ平均は５万ドル近辺、Ｓ＆Ｐ５００は６９００近辺にある。確かに一部では痛みも出ているが、全体としてＡＩバブルという状況ではない。市場は非常に底堅く推移している」と続けた。
１０－１２月期の米企業の決算もピークアウトしているが、米大手銀のストラテジストによると、今回の決算シーズンは、概ね予想を上回る内容と分析している。６６％の企業が発表済みで、１株利益は１２％の増益となり、これは７％のポジティブ・サプライズに相当するという。素材、資本財・産業、金融、ハイテク、コミュニケーションが１株利益で２桁成長を達成している一方、ヘルスケアは相対的に弱かったと述べている。
半導体製造装置のアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が決算を受け大幅高。ＡＩやメモリ半導体向け需要の拡大が、半導体製造装置への投資を押し上げていることを示唆した。
動画配信の受信機器やプラットホームを手掛けるロク＜ROKU＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、予想を上回る通期の売上高見通しを示した。プラットフォーム売上高が堅調だった。
電気自動車（ＥＶ）のリビアン・オートモーティブ＜RIVN＞が決算を受け大幅高。予想を上回る通期の車両納入台数の見通しを示した。同社はまた、Ｒ２電動ミッドサイズＳＵＶの納入を第２四半期に開始する見通しも示している。
デジタル画像検索収集サイトのピンタレスト＜PINS＞が決算を受け大幅安。予想を下回る第１四半期の見通しを示した。
ドラフトキングス＜DKNG＞が決算を受け大幅安。ガイダンスでは、予想を下回るＥＢＩＴＤＡや売上高の見通しが示された。
クラウドネットワークのアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が決算を受け大幅高。アナリストは目標株価を引き上げ、ＡＩ向けネットワーキング需要のモメンタムに対して前向きな見方を示している。
民泊を中心とした旅行サイト運営のエアビー＆ビー＜ABNB＞が決算を受け上昇。旅行需要の堅調さや新たな後払いオプションの利用拡大が追い風になった。
