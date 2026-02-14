エールディヴィジ 25/26の第23節 フォレンダムとPSVの試合が、2月14日04:00にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはブランドレイ・クワス（MF）、ベンジャミン・パウウェルス（FW）、オザン・キョクチュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはフース・ティル（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）、パウル・ワナー（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

フォレンダムは後半の頭から選手交代。ジュニーニョ・バクナ（MF）からロビン・クライセン（MF）に交代した。

63分、フォレンダムが選手交代を行う。ベンジャミン・パウウェルス（FW）からアウレリオ・ウラース（MF）に交代した。

64分、PSVは同時に2人を交代。エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）に代わりデニス・マン（FW）、クハイブ・ドリウエック（FW）がピッチに入る。

67分に試合が動く。フォレンダムのロビン・クライセン（MF）がゴールを決めてフォレンダムが先制。

68分、PSVが選手交代を行う。イェルディ・スハウテン（MF）からマイロン・ボアドゥ（FW）に交代した。

82分PSVが同点に追いつく。フース・ティル（MF）のアシストからデニス・マン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

84分、フォレンダムは同時に2人を交代。ビラル・ウルド・シフ（FW）、オザン・キョクチュ（FW）に代わりロベルト・ミューレン（FW）、アレックス・プラット（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分フォレンダムが逆転。ダブ・クワクマン（MF）のアシストからアウレリオ・ウラース（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後もフォレンダムの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フォレンダムが2-1で勝利した。

なお、フォレンダムは62分にニック・フェルシューレン（DF）に、またPSVは90+4分にフース・ティル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-14 06:20:29 更新