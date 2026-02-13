ジェイドグループが新たな宅配保管サービス「トロンコルーム」を始動　ケアとフリマ機能も

靴とファッションの通販サイト「ロコンド（LOCONDO）」を運営するジェイドグループが、新たな宅配保管サービス「トロンコルーム」を開始した。

【画像をもっと見る】

同サービスは宅配型トランクルーム事業として、衣類や靴、バッグなどを預けることができる「トランクルーム」機能と、預けた衣類や靴のクリーニングを依頼することができる「ケア」機能、販売する商品を預けて売れたらトロンコルームから直接出荷することが可能な「フリマ」機能の3種類を実装している。

「トランクルーム」機能は、預け入れる際の送料は無料で、保管料が月額110円から。取り出し送料も750円からに設定し、トータルコストで業界最安水準を実現したという。

「ケア」機能では、靴のクリーニングから補色まで行う「匠クリーニング」サービスを4980円で提供。バッグは9980円、ボストンバッグなどの大型バッグは1万2800円でそれぞれ対応するほか、衣類のクリーニングも可能となっている。

「フリマ」機能では、個人、法人を問わず、発送代行と販売支援を実施する。今後は、新たな機能として、トロンコルームでの保管商品をロコンドなどのECプラットフォームで同時販売できる「販売機能」のリリースを予定している。

◾️ジェイドグループ：公式サイト