2月22日（日）夕方5時30分より日本テレビ系で放送予定の『笑点』は、この日で放送3000回目を迎える。3000回にちなんだスペシャルなゲストとして、国民的バンド・THE ALFEEが特別な演芸コーナーに初登場し、「笑点」メンバーと爆笑トークを披露する。

THE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」が流れ、高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢が『笑点』の舞台に颯爽と登場すると、『笑点』メンバーから「なんだこの画力は！別世界じゃん！」と大盛り上がり。

司会の春風亭昇太から「今回なぜTHE ALFEEの皆さんに来て頂いたのかと言いますと、今年でデビュー52周年でライブ回数がなんと3000回を達成するんだそうです」と紹介があり、坂崎が「この春ツアーの4月17日が高見沢の誕生日で、その日でライブ回数が3000回になる」と伝えると、会場から拍手喝采。その後、THE ALFEEと『笑点』やメンバーとの意外な共通点が他にもあったりと、『笑点』メンバーとの息の合ったおもしろトークで会場が大きな笑いに包まれる。

大喜利では、高見沢のド派手なギターが現れ、THE ALFEEにちなんだお題も登場。『笑点』メンバーがお爺さんのバンドマンに扮して爆笑回答を連発し、会場は大盛り上がり。

＜THE ALFEE・坂崎幸之助 コメント>

「とうとう（出演オファーが）来たか」という感じですね。3人とも子供の頃からずっと見ていた番組ですが、ミュージシャンになって、まさか『笑点』から出演オファーが来るとは思ってもみませんでした。長く続けていると、こういうこともあるんだなと感慨深いです。僕らはとにかく楽しかったです。見ている方と同じように楽しめたので、その空気感を感じていただければと思います。

＜「笑点」メンバー・林家たい平 コメント＞

今、国民的歌手という存在が少なくなっていますが、THE ALFEEは世代を超えて愛されている唯一無二の存在です。そんな方たちが『笑点』の舞台に出てくださる、お茶の間がざわつく瞬間をぜひ楽しみにしていてください。

＜出演者＞

【『笑点』レギュラーメンバー】

三遊亭好楽、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治、山田隆夫

＜ゲスト＞

【演芸コーナー】

THE ALFEE （高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢）