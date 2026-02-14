µï¼ò²°¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ªÁ´ÉÊ390±ß¤Î¥³¥¹¥ÑºÇ¹âÎÁÍý¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì ÇðÌÚÍ³µª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½Â¤¤ÎÁÍý¤ËÆüÂ¼Í¦µª¤Ï¤É¥Ï¥Þ¤ê
ËÜÆü2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë671Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Íµ¤µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¡ª·ÝÇ½¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡ÖÄ»µ®Â²¡×
ºòÇ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÄ»µ®Â²¡×¡£ÆüËÜ¤Ë671Å¹ÊÞ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ë¤â20Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤À¡£º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤â¤¦¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡£¤É¤³¤âÁ´Éô¿Í¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ»µ®Â²¡×ÎòÌó20Ç¯¤Ç¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦»°»ÍÏº¡¦¾®µÜ¹À¿®¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÄ»µ®Â²¡×ÎòÌó10Ç¯¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾®µÜ¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î°Â¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÇðÌÚ¤â¡ÖÄ»µ®Â²¤Ï¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¾Â¤ë¡É¥Á¥§¡¼¥óµï¼ò²°¡×¡¢¡Ö³«Å¹Á°¤Ë¤ªÅ¹¡Ê¤ÎÁ°¡Ë¤Ç1¿Í¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤Ä»µ®Â²¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤â¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¢£3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â¿©¤·¤Ä¤Ä¡¢¡¡ÚÁ´ÉÊ390±ß¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Î¡È¿À¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤Î¿ô¡¹¡ª¡Û¡¢¢¡Ú½é¿´¼Ô¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ªÄ»µ®Â²¤Î»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤ËÃí°Õ¡Û¡¢£¡Ú°Â¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë´ë¶ÈÅØÎÏ¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤¬ÅÐ¾ì¡£º´µ×´Ö¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢Ìµ¸Â¤Ë¿©¤¦¤À¤±¤Ç¼ò°û¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿ä¤¹¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï!? ¤Þ¤¿¡¢ÇðÌÚ¤¬ÀäÂÐÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê»³°ò¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¹¤²¤¨¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤½¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¡ª
¤È¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤±¤É¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦Ç»¸ü¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¿¼Ìë¡Ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤é¡Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤³¤ìÂ¿Ê¬¥Þ¥¸¤Ç¤É¤ì¤Ä¤±¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â¿©¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à