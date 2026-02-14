µ´¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê(¾®Àã)¤ËÎ¢¤Î´é!? ¼ã¤¤ÃË(ÈÓÅçñ¥)¤È¤Î²ø¤·¤¤´Ø·¸¤ò°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤¬ÄÉ¤¦¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè6ÏÃ
¤¤ç¤¦2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè6ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
º£²ó¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎø¿Í¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¡£
·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÈÊÌ¤Î´é¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡£Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ËÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¼¨¤¹¡ÈÆ°Êª¤ÎÎø¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢Áê¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡½¡½¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Îµá°¦¹ÔÆ°!?
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡È´é¡É¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£»Ê¤Ï¡¢¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î»×¹ÍË¡¤ò¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¸·¤·¤¤µ´¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê¡Ê¾®Àã¡Ë¤ËÎ¢¤Î´é¤¬È¯³Ð!? °ìÍÕ¤Ï¡¢Æ£ºê¤ÎÌ¼¡¦Íý·Ã¡ÊÀ¾Àî°¦è½¡Ë¤«¤é¡¢Æ£ºê¤¬¼ã¤¤ÃË¡ÊÈÓÅçñ¥¡Ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¡£°ìÍÕ¤¬Æ£ºê¤Î²ø¤·¤¤¹ÔÆ°¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡©
¡È¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡É¡½¡½°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤ëÂè6ÏÃ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
