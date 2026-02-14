日本バスケットボール協会は13日、男子日本代表・桶谷大ヘッドコーチ(HC)の就任会見を開催しました。

現在、Bリーグ・琉球ゴールデンキングスの指揮官も務める桶谷HC。新たな挑戦には、「日本のバスケットが世界に知れ渡り、世界で勝てる。ミュンヘン以来のオリンピックで勝てるチームを目指して、最強の布陣で最高の一体感を持ってチームを作っていきたい」と日の丸を背負う覚悟を語りました。

会見に同席した安永淳一強化部会長も桶谷HCを後押し、「兼任はネガティブなことではなく、非常にポジティブなこと。旬のコーチである。細かいタイムアウトなのか、かけひきなのか、常に研ぎ澄ましている感覚がプラスに働く。兼任でポジティブな答えを出してくれれば、(日本バスケ界に)新たな世界を開いてくれる」と述べました。

そして桶谷HCは、代表から遠ざかっていたレイカーズの八村塁選手についても言及。慎重に言葉を選びながら、「世界最高峰で戦っている最高の選手なので、彼の経験を日本代表に注入していってほしいなと思いますし、世界で戦う上では彼の力は必要だと思っている」と思いを口にしました。