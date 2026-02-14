村主章枝 （C）ORICON NewS inc.

　フィギュアスケート・元日本代表の村主章枝（45）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。現役時代の総収入を明かした。

　現在は米国でフィギュアスケートのコーチとして子どもに教えている村主。現役当時の最高年収は3000万円、総収入は「2億円くらいだったんじゃないかな」と明かした。

　そのお金は「全て使い切ってしまいました」という。理由は「競技をやるために使い切った」そうで、1年間で2000万円ほど競技を続けるために必要だという。

　現在は映画のプロデューサーとしても活動していることも明かし、充実した様子を見せていた。