元フィギュア代表・村主章枝、現役時代の総収入明かすも「使い切りました」理由を告白
フィギュアスケート・元日本代表の村主章枝（45）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。現役時代の総収入を明かした。
【写真】膝上20センチ？ 超ミニスカートで“美ふともも”披露の村主章枝
現在は米国でフィギュアスケートのコーチとして子どもに教えている村主。現役当時の最高年収は3000万円、総収入は「2億円くらいだったんじゃないかな」と明かした。
そのお金は「全て使い切ってしまいました」という。理由は「競技をやるために使い切った」そうで、1年間で2000万円ほど競技を続けるために必要だという。
現在は映画のプロデューサーとしても活動していることも明かし、充実した様子を見せていた。
【写真】膝上20センチ？ 超ミニスカートで“美ふともも”披露の村主章枝
現在は米国でフィギュアスケートのコーチとして子どもに教えている村主。現役当時の最高年収は3000万円、総収入は「2億円くらいだったんじゃないかな」と明かした。
そのお金は「全て使い切ってしまいました」という。理由は「競技をやるために使い切った」そうで、1年間で2000万円ほど競技を続けるために必要だという。
現在は映画のプロデューサーとしても活動していることも明かし、充実した様子を見せていた。