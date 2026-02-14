14日から侍ジャパン宮崎合宿

米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手が13日、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する「侍ジャパン」の合宿地・宮崎に入った。自身のXで初日の夜に“サシ飯”に行った相手を公開。ファンの間に反響が広がった。

ダルビッシュはアドバイザーとして宮崎合宿に参加。13日午後10時過ぎにXを更新し、侍ジャパンの牧原大成内野手（ソフトバンク）との2ショット写真を公開した。

「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）。 前回大会、牧原選手は大阪から合流して即チームディナーに参加し自分の隣の席でした。 周りにたくさんの選手もいたためあまり話せず、投手と野手ということもあり大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていたため自分から2人で食事に行こうと誘いました。 牧原選手からしたらいい迷惑だったと思いますが快く引き受けてくれて実現。 今日はたくさん話すことが出来て最高の夜でした」

14日から始まる宮崎合宿を前に交流を深めた2人にファンからは様々な声が上がる。

Xには「牧原嬉しかったやろうな〜こういう行動ができるダルさんだからやっぱりチームには必要な人やな」「こういうとこホントに尊敬」「マッキーがダルとサシ飯だなんて」「ダルビッシュ聖人すぎる ガチで好き」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）