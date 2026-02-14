高橋由美子“趣味の編み物”がガチすぎる ファンビックリ「めちゃくちゃ大作」「すごすぎ」
歌手、女優の高橋由美子が11日にインスタグラムを更新し、自身で編んだニットカーディガンを披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】高橋由美子、プロ級編み物作品
高橋が「趣味の編み物」と投稿したのは、1か月くらいで仕上げたというロング丈のニットカーディガンを着たソロショット。写真には、グレーと淡いブルーが印象的な自作のニットカーディガンを着て佇む彼女の姿が収められている。投稿の中で彼女は「この冬はたくさん完成させることができました」とつづっている。
クオリティの高いニットカーディガンに、ファンからは「めちゃくちゃ大作」「すごすぎ」「手作りなんですね！スゴ！」などの反響が寄せられている。
■高橋由美子（たかはし ゆみこ）
1974年1月7日生まれ。埼玉県出身。1990年にシングル『Step by Step』で歌手デビュー。以降『南くんの恋人』（テレビ朝日系）や『ショムニ』シリーズ（フジテレビ系）といったテレビドラマや映画、舞台でも活躍している。
引用：「高橋由美子」インスタグラム（@good_p.izm）
