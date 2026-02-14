川瀬もえ、過去ショット　※「川瀬もえ」エックス

　人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが、13日までにXを更新。愛車を披露した。

　京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。昨年は「現役GTレースクイーンでシビックEJ1乗りです」とつづり、愛車との2ショットも公開、大きな反響が。

　その後、愛車の不調を明かしていたが、今回は「愛車が返ってきたぞーーーー」と、久々の2ショットを披露。ファンからは「よかったですねーー」「渋いですな」「カッコいい」などの声が多数寄せられた。

