168cm人気レースクイーン、愛車にネット衝撃「カッコよすぎ」「シブい」 ボディカラーにも反響
人気グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえが、13日までにXを更新。愛車を披露した。
【写真】168cm人気レースクイーン、愛車にネット衝撃「カッコよすぎ」 “グラビア姿”も（22枚）
京都府出身で身長168cmと抜群のスタイルを誇る川瀬。昨年は「現役GTレースクイーンでシビックEJ1乗りです」とつづり、愛車との2ショットも公開、大きな反響が。
その後、愛車の不調を明かしていたが、今回は「愛車が返ってきたぞーーーー」と、久々の2ショットを披露。ファンからは「よかったですねーー」「渋いですな」「カッコいい」などの声が多数寄せられた。
引用：「川瀬もえ」X（@moekawase）、インスタグラム（@kawasemoe
）
