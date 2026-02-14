元NHK女子アナ・中川安奈、麗しの肩出しニット姿が「美しい」「めちゃ素敵」
フリーアナウンサーの中川安奈が11日にインスタグラムを更新。肩出しニット姿を披露すると、ファンから「美しい」「めちゃ素敵」といった反響が寄せられた。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」
中川が投稿したのは、12日深夜に放送された『私が愛した地獄』（テレビ朝日系）のオフショット。写真には、衣装の肩出しニット＆ロングスカートで収録スタジオに佇む彼女のソロショットや、共演者のぺえ、平成フラミンゴ・RIHO、紅しょうが・稲田美紀との4ショットも収められている。投稿の中で中川は収録について「フリーアナウンサーのゲストは番組初ということでなんだかとってもうれしくなって、いつもより多めにあれこれ正直にしゃべりすぎてしまった感が…」と振り返っている。
彼女のオフショットにファンからは「美しい」「めちゃ素敵です」「世界一かわいい」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
