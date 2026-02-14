『DREAM STAGE』“吾妻”中村倫也、まさかの移動手段で登場 ネット騒然「絵になる〜」「おもしれー男www」
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第5話が13日に放送され、吾妻（中村）が音楽番組への出演を控えたNAZEの前に、まさかの移動手段で姿を見せると、ネット上には「吾妻さん登場かっこよwww」「絵になる〜」「おもしれー男www」といった反響が寄せられた。
【写真】まさかの移動手段で登場した吾妻（中村倫也）
NAZEのデビュー日が2月14日に決定する。しかし同日にTORINNERも日本デビューすることが判明。水星（池田エライザ）とナム社長（ハ・ヨンス）は、TORINNERの莫大な資金をかけたプロモーションを警戒する。
NAZEを叩き潰すため、あえてデビューを同日に設定したTORINNERプロデューサーのパク・ジス（キム・ジェギョン）は、デビュー当日に出演する音楽番組にNAZEも出演予定であることを知る。
一方、吾妻も最大の敵TORINNERにどう対抗すべきか、NAZEのベストを引き出すにはどうするべきか深く悩んでいた。両陣営が火花を散らすデビューの日が、刻一刻と近づく。
そんな中、NAZEの末っ子ドヒョクが街でタチの悪い男にからまれトラブルに発展。しかもNAZEの一員であることを知られた上に脅され、多額の金を要求される。窮地に陥ったドヒョクは、NAZEのデビュー作に隠された仕掛けを週刊誌に漏えい。その情報が記者・風祭（河内大和）からジスの手元に渡ってしまう…。
そして迎えたデビューと音楽番組出演の日。脅されていたドヒョクの前に意外な人物から救いの手が差し伸べられたことで、問題は解決の兆しを見せる。NAZEの仲間たちはドヒョクを迎えて収録が行われるスタジオに急いで向かおうとするが都内の道路はどこも大渋滞。川沿いの道で困り果てていたNAZEと水星の前に、屋形船に乗った吾妻が現れ「早く乗れ！衣装もメイク道具も全部揃ってる！」と呼びかける。
凛々しい表情で屋形船の船首に立つ吾妻の姿が映し出されると、ネット上には「吾妻さん登場かっこよwww」「船で登場しても絵になる〜」「まさかの船移動www」「船ヤバいwww」「吾妻Pおもしれー男www」などの声が集まっていた。
【写真】まさかの移動手段で登場した吾妻（中村倫也）
NAZEのデビュー日が2月14日に決定する。しかし同日にTORINNERも日本デビューすることが判明。水星（池田エライザ）とナム社長（ハ・ヨンス）は、TORINNERの莫大な資金をかけたプロモーションを警戒する。
一方、吾妻も最大の敵TORINNERにどう対抗すべきか、NAZEのベストを引き出すにはどうするべきか深く悩んでいた。両陣営が火花を散らすデビューの日が、刻一刻と近づく。
そんな中、NAZEの末っ子ドヒョクが街でタチの悪い男にからまれトラブルに発展。しかもNAZEの一員であることを知られた上に脅され、多額の金を要求される。窮地に陥ったドヒョクは、NAZEのデビュー作に隠された仕掛けを週刊誌に漏えい。その情報が記者・風祭（河内大和）からジスの手元に渡ってしまう…。
そして迎えたデビューと音楽番組出演の日。脅されていたドヒョクの前に意外な人物から救いの手が差し伸べられたことで、問題は解決の兆しを見せる。NAZEの仲間たちはドヒョクを迎えて収録が行われるスタジオに急いで向かおうとするが都内の道路はどこも大渋滞。川沿いの道で困り果てていたNAZEと水星の前に、屋形船に乗った吾妻が現れ「早く乗れ！衣装もメイク道具も全部揃ってる！」と呼びかける。
凛々しい表情で屋形船の船首に立つ吾妻の姿が映し出されると、ネット上には「吾妻さん登場かっこよwww」「船で登場しても絵になる〜」「まさかの船移動www」「船ヤバいwww」「吾妻Pおもしれー男www」などの声が集まっていた。