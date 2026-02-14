今季から巨人のブルペン捕手として加入した長坂健冶氏（４８）がこのほど、新天地での挑戦について思いを語った。０７年から昨季まで楽天で田中将、則本らを支えてきたベテランは、野村克也、星野仙一両監督の下で学んだイズムを生かして投手陣に貢献する。スポーツ報知では新たなポストでチームを支える裏方スタッフを随時紹介する。

まるで職人のようにブルペンで乾いたミット音を鳴らす。長坂氏は楽天で引退後にすぐブルペン捕手へと転身。田中将や則本をルーキー時代から知り、今なお厚い信頼を寄せられている。「正直これを仕事だと思ったことはないです。球を受けて投手といろんな話をできる。それ自体が本当に楽しい」と天職を全うして今年で１９年目となる。

二塁送球１．８秒台の強肩を武器にプロ入りし、０５年に自己最多３９試合に出場。楽天の創設メンバーとして野村監督の下で選手、星野監督の下でスタッフとして働いた。名将２人から学んだのは、人として自分がどうあるべきか。「お二人の教えで共通するのは『野球人である前に１人の人間なんだ』と。（投手・捕手も）人と人との付き合い。この仕事は相手に信頼してもらえないと成り立たないので」。人思いのイズムを受け継いで今がある。

新天地では「ケンさん」と呼ばれ、キャンプ中も投手陣から意見を求められる光景が日常。１８．４４メートル先の投手とは心で会話する。「構え方や捕り方は個々で好みがある。一番大事なのは一球一球、真剣に捕ること。ミットに伝わる感覚、そういうものを大事にしてきました。（巨人に）入れていただいたので少しでも力になりたい」。今年の新戦力は、選手だけじゃない。（堀内 啓太）

◆長坂 健冶（ながさか・けんじ）１９７７年１０月２９日、神奈川生まれ。４８歳。横浜商、横浜商大、日本ＩＢＭ野洲を経て２００１年ドラフト８巡目で近鉄に入団。０５年から新球団の楽天へ移籍。０７年に現役引退後はブルペン捕手に転身し２５年オフに退団。同年１１月から巨人で同職に就いた。