◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位に終わった。２回目にフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）の大技を決めて８６・５０点をマークしたが、１回目と３回目は無念の転倒。冬季五輪日本人初の４大会連続の表彰台は逃した。

１月のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折など大けがを負った。負傷から復帰し、１１日の予選は７位で通過。この日の決勝では表彰台には届かなかったが、最後まで諦めずに戦い抜いた。

◆平野歩夢に聞く

―どんな思いか。

「本当にいろいろ自分の全てがこう、やっぱりチャレンジでしかないような、そういう決勝３本だったので、本当に生きるか死ぬかみたいなそういう気持ちはどこかにこう覚悟して持って、やっぱり挑んだつもりだったんですけど、最後に決めきれなくて、こう納得した結果には繋がらなかったんですけど、まあでも今自分ができることは、この状態の中で全て出し切れたのかなっていうところは、一つあるのかなと思っていて、結果としては悔しいんですけど、これまでやってきたことは何一つ無駄ではないと思うので、またゼロからこの悔しさを繋げていけるような、そういう風に思っていますね」

―以前のインタビューで辞めないことの先に自分に何かが返ってくるっていうような話がありました。今何か返ってきているものがあるか。

「まあでも本当、あの生きててよかったなっていう。本当にここで初めてやるトリックとかも後半出して、最後挑んでたので、無事に怪我なく、こうやって体が無事に戻ってきてというか、それはすごい自分の中でちょっとホッとするところはあるので、まあそうですね。生きててよかったなっていう気持ちに今なれているようなところはありますね」

―それだけこう生きるか死ぬかっていうような思いの中でも、ここまでやってこられた原動力は。

「やっぱりこれまでかけている時間っていうのは、４年っていうのは、やっぱりすごい地道な自分にとってもハードなこうトレーニングをやっぱり積んできてたり。精神だったりとか、その気持ちもかなり削って、やっぱりここまで歩んできたところはあったので、怪我してももう可能性がないかもしれないようなところあったんですけど、少しでもこうやってあの戻ってこれるような可能性があれば、ここには戻ってきたいなと思ってたので、いろいろ条件はハードでしたけど、自分の今できる全てをやって失敗したっていう感じなので、そこには悔いなく、またここから前進んでいこうかなと思ってます」

―最後に今回のオリンピックが始まる前に、ショーン・ホワイトさん（米国）が歩夢選手のマスクの下が最後笑顔であればいいなと言っていた。どうだったか。

「本当ここ来る数日前までは、ここに来れるか来れないかの葛藤だったので、まあここに立てて自分がこの状態でできる。マックスに向き合ってチャレンジできたっていうのは、すごいこれからの自分にも繋がっていくと思いますし、怪我したら笑ってられないと思うので、まあ怪我せず、こうやってあの無事終えられただけで、喜びみたいなのは感じるところはやっぱありますね」