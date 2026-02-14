２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、フリーのお笑い芸人に転身した誠子が仲良し女性芸人とのプライベートショットをアップした。

誠子は１３日までに、自身のインスタグラムで「『どんな時に幸せって思う？』って聞いたら『美味しいご飯とお酒を呑んで 誠子さんが私の話を聞いてくれてる今、幸せって思いました』という美紀ちゃんの言葉に感動しました」とつづり、お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀とのプライベートショットを公開。お互いにリラックスした表情を浮かべたワンショットや、仲睦まじげな２ショットをシェアした。

この投稿にファンからは「美紀姐の声聞こえてきました」「感動して嬉し過ぎて涙が出そうですね」「いなみき痺（しび）れるぅ」「大好きな２人です」「え！やばい！」「見るからに相性良くて癒されました」などの声が寄せられている。

誠子といえば、過去に体重２０キロの減量に成功したことを明かして話題に。昨年の春には「はじめての短期留学」を行ったと報告。舞台にも出演するなど女優業にも力を入れ、昨年１１月に「京都に移住します。今まで通り芸人として活動します」と今春からの移住を報告した。