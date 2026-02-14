〈《香港映画》ツイ・ハークからジョニー・トーまで…名だたる名匠の現場を歩んだジョナサン・リーがふり返る「38歳でデビュー作を撮るまで」〉から続く

ルイス・クー主演『私立探偵』（第21回大阪アジアン映画祭などで上映）が話題のジョナサン・リー監督は、数多の香港映画の名監督たちに師事し、その現場を踏んできた。

【画像】インタビュー取材に応じたジョナサン・リー監督

数々のエピソードを明かしつつ、こう言う。「今こそ香港映画の最も面白い時期ではないかと感じている」――。（全2回の2回目／前編を読む）



『私立探偵』

◆◆◆

大ヒット作『九龍城砦』の監督を譲った経緯

実は最初、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（24年）の監督は僕がやる予定だった。僕は原作に描かれた友情と義理、多彩なキャラクターと物語構成に魅了され、脚本を何稿も書いたが、なかなか映像化まで実現できなかった。僕は漫画に忠実で、その世界観からなかなか離れられなかったのかもしれない。漫画をどう現実と結びつけて映像表現していくか、あまり考えなかった。

ある日、ソイ・チェンが僕に「監督を自分に任せるのはどうか」と聞いてきた。僕は「この作品は彼にしか撮れない」と思えたので、すぐ監督を彼に譲った。彼が僕の代わりに大好きな原作を監督してくれたことには、今でも深く感謝している。もし僕が撮っていたら、今ほど面白くならなかったし、ここまで成功もしなかっただろう。

私立探偵を通じて夫婦関係を描く

『狂獣 欲望の海域』の後、自分には脚本面の弱さがあると実感したので、新しくて良い脚本家と組みたいと思った。知り合いの紹介で、ちょうど『風林火山』（25年）の脚本を書き終えたチョウ・マンユーと知り合った。そのとき、彼から『私立探偵』（25年）の企画を提案された。実は18歳のとき、僕は探偵をやっていたことがある。この題材にとても興味を持った。

現在の私立探偵がどんな仕事をしているのかリサーチすることになり、不倫や商業犯罪を調べることが多いと分かった。リサーチしている間に、昔は女性が男性を調べることが多かったが、今は男性が女性を調べるケースが増えていることにも気付いた。この方向で脚本を書き進めた。書いているうちに、私立探偵が自分の妻を調査するという面白いアイデアを思い付いた。いろいろと考えた末、探偵映画の形を取りながらラブストーリーを作り、私立探偵を通じて夫婦関係を描こうと決めた。

チョウと脚本を開発している間に、突然、投資家がいくつかの企画を持ち込んできた。その中の一つで、借金を返済するために銀行を襲うという実話を元にした『第八の容疑者』（23年）が、僕らにとって最も興味を引かれた企画だった。僕が最も関心を持ったのは、強盗犯の兄弟が20年間どのように世間から隠れ、別の身分で生活してきたのかという点だった。そして、その兄弟の逮捕に取り憑かれた警察。2人の長年の執着が強い対立を生み、最後には兄が弟さえ殺してしまう。その人間性をどう描くか考えるだけでもワクワクした。

なかなか撮影するタイミングがなかったが…

5年前からルイス・クーが『私立探偵』の企画を気に入ってくれて、出演も決まったが、なかなか映画を撮影するタイミングがなかった。マレーシアの助成金が決まったことで、マレーシアで撮影することになった。メインスタッフは香港から連れて行ったが、その他のスタッフはほとんど現地の人だった。慣れない環境で、知らないスタッフたちと準備して撮影するのは大変だったが、とても新鮮な体験だった。

『私立探偵』ではチョウ・マンユーが脚本家だけでなく共同監督も務めている。作業としては2人で脚本についてさまざまに議論し、現場では2人で俳優の代わりにリハーサルをする。その後、チョウから俳優に芝居を説明してもらい、僕は撮影監督たちとカメラをどこに置くべきか話し合う。そういう段取りで分業しながら進めた。

共同監督の体験は良かった。1人で監督したほうが効率が良いかもしれないが、今回はお互いが刺激し合えたことが映画の出来にも反映された。現場では毎日たくさんのトラブルが起きるが、それらを彼と一緒に解決することが実は一番面白かった。

香港映画の問題は「資金がなかなか集められないこと」

最近、香港の新人監督はアート系や社会を反映する映画を好む傾向がある。一方で、助監督出身の僕らはエンタメ性の高いジャンル映画を目指すことが多い。これはとても喜ばしい現象で、今の香港映画の多様性を示していると思う。僕らが生きているこの時代は、どんな題材でもどんなジャンルでも、必ず今の社会状況を反映せざるを得ない。上の世代も若い世代も、それぞれ時代を表現する作品を作ろうと頑張っている。今こそ、香港映画の最も面白い時期ではないかと感じている。

問題は、資金がなかなか集められないことだ。この点で、政府の助成金はとても役に立つ。最近の助成金制度も多様化していて、新人監督だけではなく、ベテラン監督、例えばピーター・チャンも申し込んでいる。今企画中の『九龍城砦』のドラマシリーズも、この助成金制度を利用している。それ以外にも、海外の助成金制度も積極的に利用すべきだと思う。例えば『私立探偵』はマレーシアの助成金で撮影したし、これからは台湾、シンガポールの助成金も活用してアジア映画を盛り上げたいと考えている。

「合作は間違いなく一つの方向だと思う」

大陸あるいは一つの国の資金だけに頼って映画を作ることは、もう不可能になったと思う。香港映画が生き延びるために、合作は間違いなく一つの方向だと思う。例えば政府の助成金が決まれば、総制作費の3割が確保され、残りの資金も調達しやすくなる。『九龍城砦』のように海外マーケットで成功すれば、その実績が香港の投資者にも自信を与えることになる。

これから台湾で撮影する予定の映画が2本ある。一つは中国の推理小説を原作とする映画で、社会正義のために、物理教師が物理の知識を活かして官僚を殺し、復讐する話だ。もう一つは実話を元にした映画で、生命保険詐欺をするため、ある女性が夫と共謀して自分の両親を殺した話だ。この物語を通じて、その夫婦の関係と愛情を描こうとしている。エンタメ映画出身の監督だが、文芸映画のほうが好きでもあるので、これからはジャンル映画の形を取りながら、アート系あるいは文芸映画を目指そうとしている。ジョニー・トーのように、映画の中に作家性やテーマ、「思想」を入れたい。

どんな映画を作っても、映画の核心を掴めるよう心掛けている。これはソイ・チェン、そしてその師匠であるジョニー・トーの影響に違いない。最近、ジョニー・トーの銀河映像から新しいオファーを受けた。内容はまだ秘密で言えないが、彼からとても難しい課題を与えられた。すでに3つの物語を書いてプレゼンしたが、全部ダメ出しされた。脚本づくりに誰よりも厳しい彼を納得させるために、今でも毎日物語を考えながらドキドキしている。

ジョナサン・リー 1979年、香港生まれ。2002年『男人四十』で製作助手を務め、その後は助監督として様々な作品に関わる。2017年『狂獣 欲望の海域』で監督デビュー。2024年『第八の容疑者』で第30回香港映画評論家協会賞最優秀監督賞を受賞した。

リム・カーワイ 映画監督。マレーシア出身、大阪に拠点を置く。幻のデビュー作『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』デジタル・リマスター版が上映中。

『私立探偵』

若い女性が残虐に殺害される連続殺人事件に巻き込まれた、探偵の男。次なる犠牲者を食い止めるために、命を懸けて真相解明に挑む！ ルイス・クー主演のクライムサスペンス。 監督：ジョナサン・リー、チョウ・マンユー／出演:ルイス・クー、クリッシー・チャウ、リウ・グァンティン／2025年／香港／99分

『第八の容疑者』

定年を迎えた刑事が偶然目にしたニュース映像に、21年前の強盗殺人事件の容疑者にそっくりな男を見つけた。90年代、中国で実際に起きた事件を基にした重厚なサスペンス。第25回上海国際映画祭最優秀主演男優賞（ダーポン）受賞。 監督：ジョナサン・リー／出演：ダーポン、ラム・カートン／2023年／中国／112分／2025年12月27日、28日、OSAKAシネマスケープ2025で上映予定

【ジョナサン・リーが師事した香港の映画監督たち】

ツイ・ハーク 1950年生まれ。『蜀山奇傳 天空の剣』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ』シリーズなど。

リンゴ・ラム 1955年生まれ。『友は風の彼方に』『ツイン・ドラゴン』など。 ジョニー・トー 1955年生まれ。『ザ・ミッション 非情の掟』『エグザイル／絆』など。

イー・トンシン 1957年生まれ。『夢翔る人／色情男女』『新宿インシデント』など。

アンドリュー・ラウ 1960年生まれ。『欲望の街』シリーズ、『インファナル・アフェア』シリーズなど。

アラン・マック 1965年生まれ。『インファナル・アフェア』シリーズ、『盗聴犯』シリーズなど。

ソイ・チェン 1972年生まれ。『マッド・フェイト 狂運』『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』など。

（リム・カーワイ／週刊文春CINEMA）