ルイス・クー主演『私立探偵』（第21回大阪アジアン映画祭などで上映）が話題のジョナサン・リー監督は、数多の香港映画の名監督たちに師事し、その現場を踏んできた。

【画像】ジョナサン・リー監督の話題作『私立探偵』特別カットを見る

数々のエピソードを明かしつつ、こう言う。「今こそ香港映画の最も面白い時期ではないかと感じている」――。（全2回の1回目／後編を読む）



ジョナサン・リー監督 ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

◆◆◆

事務所の雑務からキャリアをスタート

すべてはイー・トンシン監督の事務所のスタッフ募集から始まった。僕は最初、何も深く考えずに面接を受けに行った。採用されてからは、まず事務局の雑務ばかりをやらされた。彼が『男人四十』（02年）という映画をプロデュースした時、「君は映画の中で何を一番やりたい？」と聞かれた。映画の現場に行ったことがなかったし、大学で映画を勉強したこともなかったので、僕は「映画について何も知らない」と答えた。すると彼は「映画の現場進行をやってみるのがいい」と言った。

観客が観るカットは短いかもしれないが、実はそこに至るまでかなり時間をかけて撮影していたことを、現場に入ってから初めて知った。これを知ったとき、とても興奮した。初めて映画という世界に触れたのだと思った。その世界の扉を開いてくれたのは、イー・トンシン監督に違いない。

その後、彼がプロデュースした『カルマ』（02年）では製作スタッフを務めた。メインの仕事は主演のレスリー・チャンのアテンドだった。俳優の世話をするのは大変だったが、とても楽しかった。でも、自分はやはり製作部よりも演出部が好きなのだと分かった。なぜなら、俳優に芝居やカメラワークのことを説明したりする中で、現場の面白さを肌で実感できたからだ。助監督になりたいと決めた。

「現場は地獄だ」と学ばされた監督

助監督になるという希望は、アンドリュー・ラウ監督、アラン・マック監督、脚本家フェリックス・チョンのチームに入ることで叶った。彼らの『インファナル・アフェア』（02年）や『頭文字D THE MOVIE』（05年）の現場を通じて、映像製作とは何かを学んだ。例えば、脚本をもらってから、その内容をどうやって具体的な製作プランに落とし込み、演出していくか。机上の空論ではなく、現場で手作りしながら実現していく、そのやり方を3人から学んだ。

その後はソイ・チェン監督に付くことになった。彼からは「現場は地獄だ」と痛感させられた。まだ覚えているが、『愛・作戦』（04年）の撮影のとき、午前中にクライマックスの爆発シーンを撮影したあとのランチタイムに、監督はご飯を手早く済ませてすぐ助監督の僕を呼び、「午後はさっきのシーンをやはり撮り直したほうがいいんじゃないか」と相談してきた。彼はどんな時でも、撮影したものが面白いかどうかを考え続けていた。その“熱中”は自然にスタッフにも伝染して、「一緒にもっと面白いものを作ろう」と思うようになった。

「僕はいつも現場で怒られてばかりだった」

現場の助監督だけではなく、常に彼と一緒に脚本会議にも参加した。初期の彼はよく脚本家のシトー・カムイェンと組んで映画を作っていた。議論の中で、ソイ・チェンはいつも脚本の一番重要なポイントを見つけ出し、シトー・カムイェンと演出プランを詰めていく。その過程をそばで見ながら、脚本のアイデアがいかに現場で演出されていくのかを目撃し、とても勉強になった。

次に付いた監督はツイ・ハークだった。彼は現場では誰よりも頭の回転が速く、付いていくのは大変だった。僕はいつも現場で怒られてばかりだった（笑）。今になってやっと、怒られた理由が分かったような気がする。当時の僕は脚本をちゃんと読み込んでおらず、監督が何をやりたいのか、「監督の頭脳」になって考えていなかったのだと思う。

ついに監督デビュー作に挑戦

『ワイルド・シティ』（15年）という映画で、大好きなリンゴ・ラム監督に付くことができた。半年くらい彼と一緒に俳優に会ったり、ロケハンしたりしていた。彼は僕にとても優しかった。脚本をどうやって演出に落とし込むか、ワンシーンずつ教えてくれた。しかし、実際に現場が始まる頃、僕は自分の監督デビュー作『狂獣 欲望の海域』（17年）を撮るチャンスを得て、残念ながら彼の撮影に最後まで参加することができなかった。

『狂獣 欲望の海域』の準備と撮影も大変だった。現場経験は豊かだったが、脚本よりも映像とアクションを優先してしまった。興行成績もうまくいかなかったので、少し落ち込んだ。一旦、助監督の仕事に戻ると決め、リンゴ・ラムの遺作『道に迷う』（オムニバス映画『七人樂隊』〔20年〕の一編）に参加した。今度はやっと、彼の現場を最後まで体験することができた。彼がカメラをどこに置くべきか、俳優をどう演出すべきか、キャラクターをどのように映像で表現すべきか、隣に立つ僕にすべてを親切に教えてくれた。

彼が亡くなってから、ジョニー・トー監督と仕事をするチャンスに恵まれた。彼がプロデュースする配信ドラマ『三命』の監督を任された。ジョニー・トーからは、本当に目から鱗が落ちるようなことをたくさん学んだ。映画の一番核心的な部分は、実は「世界観と思想」だと教えられた。いつも演出の勉強に役立つ、さまざまな映画を勧めてくれて、「観たら感想を交換しようね」と言う。お互いに感想をシェアすることを大事にしていた彼は、先生であると同時に友達でもあった。

ジョナサン・リー 1979年、香港生まれ。2002年『男人四十』で製作助手を務め、その後は助監督として様々な作品に関わる。2017年『狂獣 欲望の海域』で監督デビュー。2024年『第八の容疑者』で第30回香港映画評論家協会賞最優秀監督賞を受賞した。

リム・カーワイ 映画監督。マレーシア出身、大阪に拠点を置く。幻のデビュー作『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』デジタル・リマスター版が上映中。

〈「実は『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の監督をするはずだった」ジョナサン・リー監督が語る製作秘話とルイス・クーの横顔〉へ続く

（リム・カーワイ／週刊文春CINEMA）