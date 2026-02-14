歌手・俳優の酒井法子がきょう2月14日、55歳の誕生日を迎えた。今年は芸能界デビューから40周年の節目でもある。（全2回の1回目／続きを読む）

首相も使った愛称「のりピー」の誕生秘話

酒井は14歳でデビューしたときから「のりピー」のニックネームで呼ばれることも多い。1997年に中国の李鵬首相の来日晩餐会に、酒井がアジアで人気のある芸能人ということで招待された際には、橋本龍太郎首相から「のりピーって呼んでもいいかなあ」と、彼女いわく《ものすごくダンディに》訊かれたので、覚えていった中国語の挨拶が全部頭から飛んでしまったという（肩書はいずれも当時。『週刊文春』1998年8月6日号）。

本人によれば、中学時代には「のりっぺ」と呼ばれていたが、デビューにあたってニックネームをどうするか検討した際、それでは語感がいまひとつだと判断された。そこで、彼女の中学時代に「うれピー」や「たのピー」などと語尾に「ピー」をつけるのが流行っていたことから発想して（酒井によれば爆風スランプが「ちゃんちゃらおかP音頭」という曲で「おかぴー」と歌っていた影響もあったかもしれないという）、「のりピー」の愛称が生まれたのだとか（酒井法子『贖罪』朝日新聞出版、2010年）。

「この子は伸びるし、企画力がある」

そもそも酒井が芸能界入りするきっかけは、福岡に住んでいた中学3年のとき、「'85ミスヘアコロン・イメージガール・コンテスト」に応募したことだ。入賞すれば芸能事務所サンミュージックプロダクションに所属し、ビクターからレコードデビューできるというこのコンテストで、彼女は九州代表として本選に進んだものの、グランプリ、準グランプリともに逃す。

しかし、特技の審査で落語「寿限無」を博多弁で披露したことがサンミュージックの若いスタッフたちの印象に残ったらしく、「この子は伸びるし、企画力がある」と、同社取締役の相澤正久プロモート事業本部長（現・代表取締役会長）に進言した。相澤はこれを受けてアイドル雑誌『BOMB(ボム)』の編集長と相談し、彼女のために新しい賞を設け、本人には後日、電話でその旨を伝えると同時に、デビューは確約できないけれど……と断りながらも東京に来る気はないかと誘った。アイドルに憧れていた酒井はこれに飛びつき、中学卒業とともに上京したのだった。

東京では、相澤本部長の父親である相澤秀禎(ひでよし)社長（当時）の家に下宿し、堀越高校に通いながらレッスンの日々を送る。やがてデビューが決まると、酒井を売り出すためのプロジェクトが事務所のスタッフのほか若いクリエイターも参加して立ち上げられ、検討が重ねられたという。

このころの新人アイドルは歌を中心にテレビや雑誌で顔を売っていくのが正統な路線であった。だが、酒井はコンテストで落選したこともあり、前例のない形で売り出そうということになる。1986年に入ってドラマ『春風一番！』（日本テレビ系）やプロレスラーのジャイアント馬場と共演した菓子のCMなどで修業を積んだのち、同年11月、ビクターのVHDという新規格のビデオディスクソフトとして発売された映像作品『YUPPIE』で本格デビューを果たす。

世に広まった「のりピー語」

先述の語尾にピーをつける言葉は、酒井がテレビなどに出演するたび使い、「のりピー語」として世に広まった。最初のうちは、彼女がファンクラブの会報でファンとのあいだだけで通じる言葉として使っていたのが、しだいにファンからも募集したりするうち複雑になり、「マンモスラッチー」（とてもうれしいという意味）などの造語も生まれた。会報では、彼女が中学時代からノートに落書きしていた「のりピーちゃん」というキャラクターも登場し、やがて少女マンガ雑誌で四コママンガを連載したり、オリジナルグッズとしてタレントショップで売り出したりとさまざまな展開を見せた。

1987年2月にはシングル「男のコになりたい」で歌手デビューし、年末の音楽賞シーズンには同期の立花理佐と新人賞を争った。同年11月リリースの4thシングル「夢冒険」はNHKの『アニメ三銃士』の主題歌で、翌春のセンバツ高校野球の開会式の行進曲にも採用された。テレビではベストテン番組が全盛で、毎週ランキングに一喜一憂した。ランクインせず出演できないとわかると、悔しくて泣いていたという。

自分という個性がわからなかった

1988年には企画物としてリリースされた『のりピー音頭』がヒットし、全国各地の盆踊りでも流れた。このほか「渚のファンタシィ」（1987年）や「GUANBARE」（1988年）など一風変わったタイトルの曲も多かったことからも、王道からはやや外れたひとひねりした路線で売り出されたことがうかがえる。酒井自身も表舞台では、風変わりな言葉を使い、きゃぴきゃぴした女の子「のりピー」として振る舞った。しかし彼女のなかでは、自分の個性というものがわからないまま、のりピーというキャラクターが自分のイメージとして独り歩きしているとしだいに感じ始め、悩むようになったという。

楽曲については、シンガーソングライターの尾崎亜美が提供した「Love Letter」（1989年）以降、等身大の曲が増えてきた。とりわけ酒井の心を動かしたのが、1990年7月リリースのアルバムの表題曲「ホワイト・ガール」と、翌月リリースのシングル「微笑みを見つけた」だ。後者には「そのままでいいんだ」などといったフレーズが織り込まれており、彼女は《無理に背伸びをしなくても、そのままの自分にできることを思いっきり楽しみながらやってみたらいいんじゃないかと》目が覚め、それからというもの、《のりピーというキャラクターを演じることも、遊ぶつもりで思いっきり楽しめばいい》と気持ちを切り替えられたという（前掲、『贖罪』）。

2曲とも作詞は遠藤京子（現・響子）で、のち2017年に酒井が歌手デビュー30周年を記念してリリースしたCDボックス『NORIKO BOX 30th Anniversary Mammoth Edition』にも、遠藤がプロデュース・作詞・作曲を手がけた新曲「永遠の宝物」が収録されている。

1992年には自身初となる海外でのコンサートを台湾で開催した。当時、台湾では日本の芸能人が人気を集め始めていたころで、なかでも酒井はずば抜けた人気と知名度を誇った。台北の屋外競技場でのコンサートでは、イントロと同時に「のりピー、のりピー」と大声援が起こり、曲中には観客が一緒に日本語の歌詞を口ずさんだかと思うと、酒井がステージを右へ左へ走るたびみんなも同じ方向に押し寄せるという盛り上がりぶりであったらしい。

台湾ではCMのほか酒井主演の連続ドラマ『我愛美人魚』も制作・放送され、ヒットした。以後、その人気は、香港やシンガポールなどアジア各地に飛び火していった。冒頭で紹介した中国首相の来日晩餐会への招待も、こうした理由による。

『ひとつ屋根の下』で掴んだ女優としての転機

国内でも大きな転機があった。それは1993年に大ヒットした連続ドラマ『ひとつ屋根の下』（フジテレビ系）で、6人きょうだいの長女・柏木小雪（ただしほかのきょうだいと血縁はない）を演じたことだ。



酒井には大役と思われ、極度の緊張と気負いから製作発表会見の翌日に倒れて数日寝込んだが、いざ撮影が始まると体当たりで挑んだ。やがてディレクターから「3話目まではのりピーだったけど、それ以降は小雪になれた」と言われ、安堵したという（『週刊現代』2024年1月27日号）。世間的にも彼女は同作によって大人の俳優として一躍周知されることになる。

それまでアイドルという枠に縛られ、20歳になってもテレビ番組の打ち上げで2次会に行きたくてもマネージャーに止められていたほどだった。当然、恋愛などもってのほかで、このころ雑誌で対談した俳優の山城新伍から「恋人は、まだできないの？」と訊かれ、《母にも「アンタ、いないの誰か？」っていわれるんですけど、ぜんぜん。そういうのは音沙汰ないですね》と答えていた（『週刊現代』1992年1月11日号）。それが、『ひとつ屋根の下』で脚本家の野島伸司と出会い、撮影終了後に交際へと発展、やがて記者会見で発表して公然の仲となった。

1995年に放送されたドラマ『星の金貨』（日本テレビ系）ではろうあ者であるヒロイン・倉本彩を演じた。セリフはすべて手話で、専門家からレッスンを受けたのち、自主トレを続けながら撮影に臨む。放送当時のインタビューでは《なるべく表情で表現するようにオーバーに演じていますが、悲しさや切なさも出さなければいけないので難しい…》と語っている（『週刊読売』1995年4月30日号）。しかし、不遇な生い立ちを抱え、複雑で過酷な恋愛模様に巻き込まれながらも一途な愛を貫こうとする彩の姿が視聴者の感動を呼び、酒井の演技は高く評価された。

「碧いうさぎ」のヒット→紅白出場へ

酒井自ら歌った主題歌「碧いうさぎ」もヒットし、同年末の紅白歌合戦にも初出場する。トップバッターとしてほかの歌手たちに囲まれながら歌ったそのステージでは、事務所の先輩である松田聖子が斜め前に立つ場面があり、松田に憧れてアイドルを目指した酒井は感無量であったようだ。何が何だかわからないまま歌い終えると、紅白常連だった和田アキ子から「あんた、よかったよ」と抱きしめられたという。

サーファー男性と結婚し男児を出産

野島伸司とは一時は結婚まで秒読みとマスコミで伝えられたが、結局4年で破局する。その後しばらくはプライベートで同世代の友達と遊ぶことが増えた。やはり友達の誘いでボディボードを始めたころ、房総の海で知り合ったサーファーの男性とやがて交際を始め、妊娠したのを機に結婚を決意する。親や事務所にその意思を伝えると猛反対されたが、必死になって説得して、最後には認めてもらったという。

こうして1998年12月に婚姻届を提出し、翌年5月にハワイで挙式、7月には男児を出産した。産休を経て2000年4月に本格的に仕事に復帰する。当時のインタビューでは我が子について《大きな安心もくれるし、夢もくれるし、幸せもくれる。彼が存在しているだけで、すごく大きな勇気をもらえる。もらうものがあるなんて、出産前は考えもしなかったんですけど》と語る一方、仕事をやめるつもりはまったくないとして、《もちろん家庭も大事にしたいし、子どもも大事に育てていきますけど、私自身のチャンスも逃したくないという、ちょっと欲張りな選択です》と決意も表明していた（『婦人公論』2000年5月7日号）。

育児と仕事で疲弊し…訪れた“転落”

その言葉どおり、歌手や俳優として活動を続けながら、子供が小学校に上がってからはPTAの役員を引き受けるなど、子育ても家事も全力投球した。仕事でも、NHKの連続テレビ小説『ファイト』（2005年）や、人気マンガ・アニメ『ちびまる子ちゃん』の連続ドラマ版（2007年、フジテレビ系）など母親役を演じる機会が増える。

しかし仕事と家庭を両立させようと頑張るあまり、酒井の心と体は疲弊していった。本来なら支えとなるべき夫は家のことをほとんど手伝わないうえ、留守にしがちだったが、彼女はそれを当然のことのように受け入れたために、よけいに負担が増したらしい。そんなとき、彼女は夫の魔の誘惑に乗ってしまい、それが結果的に大きな転落を招くことになってしまう。（つづく）

