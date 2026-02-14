この週末はさらに春めいてきます。先週末は寒気が優勢で、今季最強の寒気が流れ込みました。全国的に真冬の寒さで、ダウンコートを着ていても寒いくらいでした。この週末は暖気が優勢、日曜日をピークに春本番の暖かさになり、上着がいらないくらいのところもありそうです。

きょうの最高気温は、関東から西で15℃に届くところが多く、東京も15℃の予想です。松江は16℃、仙台は13℃など山陰や東北で今年一番の暖かさのところが多くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：3℃ 釧路：0℃

青森 ：9℃ 盛岡：10℃

仙台 ：13℃ 新潟：14℃

長野 ：11℃ 金沢：13℃

名古屋：15℃ 東京：15℃

大阪 ：15℃ 岡山：14℃

広島 ：14℃ 松江：16℃

高知 ：17℃ 福岡：14℃

鹿児島：16℃ 那覇：23℃

あすは、きょう以上に暖かくなり、各地で今年一番の暖かさになる予想です。関東から西で18℃くらい、先週日曜日の東京は昼間雪が降り、氷点下の寒さでしたが、あすは18℃まで上がるでしょう。前橋では19℃で、関東では今年初めて20℃に届くところがあるかもしれません。北陸や東北南部でも15℃を超えるところが多く、仙台は17℃です。週末は朝と昼間の寒暖差が大きく、気温差が15℃以上になるところもある見込みです。服装選びにご注意ください。関東から西では花粉が本格的に飛び始める可能性がありますし、雪の多いところでは雪解けが急速に進みます。

けさもなだれ注意報が中国地方から北海道にかけて広い範囲に発表されています。一年の中で積雪が一番多くなるのがこの時期ですが、この時期の平年以上の雪が残っているところが多くなっています。なだれや落雪に一層、ご注意ください。道路の冠水や小さな川の増水などにも注意が必要です。

きょうは、日本海側も含めて広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、九州は昼頃から雨が降り始め、本降りになるところもありそうです。四国や中国地方も夜は雨の降るところがある見込みです。

あすは、北海道で朝から雪や雨が降り、東北は昼頃から、新潟は夜、雨の降るところがあるでしょう。関東から西は広く晴れ間がありそうです。関東から西はこの先一週間も雨のマークが見当たりません。まとまった雨は期待できないでしょう。週明けは再び、冬の寒さが戻る見込みです。週明けにかけては日ごとの寒暖差にもご注意ください。