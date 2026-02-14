三宅健、ソロ活動開始後初のドキュメンタリー出演 ヨーロッパを旅するスペシャル番組が決定
歌手で俳優の三宅健がヨーロッパを旅するスペシャル番組が3月、フジテレビTWO ドラマ・アニメとLemino/ひかりTVビデオサービスにて放送・配信されることが決定した。三宅はソロ活動を開始してから初めてのドキュメンタリー出演となる。
【写真】三宅健、駐車場で井ノ原快彦と“偶然の再会”
自ら“職業 アイドル”と名乗り、近年ジャンルレスに活躍を続ける三宅が、“現地で活躍する日本人を訪ねるDialogue（対話）、アートや建築に触れるDesign（デザイン）、未知の世界に出会うDiscovery（発見）、癒しの体験をするDetox（デトックス）の4 つの「D」を軸に、フランスとスペインを旅していく。
現代アートや建築に造詣の深い彼が、ずっと行ってみたかった場所や、現地で活躍する日本人を訪ね、日本のメディアではなかなか取り上げられない、知られざるアートスポットも登場する。30年以上アイドルとして第一線で活躍してきた三宅が、どんな一面を見せてくれるのか。
本作は、フジテレビTWO ドラマ・アニメとひかりTVの共同制作番組となり、全8話のうち、 フランス編をフジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart、スペイン編をLemino/ひかりTVビデオサービスでそれぞれ４話ずつ放送/配信する。また、フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmartでは5月に未公開映像付きスペシャルも放送・配信する。
【写真】三宅健、駐車場で井ノ原快彦と“偶然の再会”
自ら“職業 アイドル”と名乗り、近年ジャンルレスに活躍を続ける三宅が、“現地で活躍する日本人を訪ねるDialogue（対話）、アートや建築に触れるDesign（デザイン）、未知の世界に出会うDiscovery（発見）、癒しの体験をするDetox（デトックス）の4 つの「D」を軸に、フランスとスペインを旅していく。
本作は、フジテレビTWO ドラマ・アニメとひかりTVの共同制作番組となり、全8話のうち、 フランス編をフジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart、スペイン編をLemino/ひかりTVビデオサービスでそれぞれ４話ずつ放送/配信する。また、フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmartでは5月に未公開映像付きスペシャルも放送・配信する。