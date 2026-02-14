東急が全線建設

静岡県の伊豆半島東側の海沿いを走る私鉄が伊豆急行です。伊豆半島への鉄道敷設は明治時代から望まれていましたが、具体化したのは1922（大正11）年。改正鉄道敷設法別表第61号で「静岡県熱海ヨリ下田、松崎ヲ経テ大仁ニ至ル鉄道」と計画が記載されたことに始まります。

熱海〜下田間は当初複線で計画されますが、不況により縮小。そして建設が難航しつつも1938（昭和13）年までに熱海〜伊東間が開通し、東京発着の直通列車も運行が始まりました。

しかし残る下田までの区間は、建設が中断してしまいます。一度は閣議決定まで至ったものの、1954（昭和29）年に運輸省の諮問機関である鉄道建設審議会は「新線建設計画慎重論」を出したことから、計画は凍結されました。

一方、東京急行電鉄（東急）の五島慶太会長は1953（昭和28）年に鉄道とバスを組み合わせた「伊豆観光開発構想」を掲げ、1956（昭和31）年に東急は伊東〜下田間の地方鉄道敷設免許を申請します。

五島は「建設費は東急が全額負担し、地元には負担を求めない」としたため、下田町長は「第二の黒船到来」と位置付け、全町民一丸となって支援しました。

なお同時期には、伊豆周辺のリゾート開発を巡って東急と対立していた西武が、系列の伊豆箱根鉄道で下田までの鉄道建設を申請します。しかし免許は最終的に東急に下り、政府から「早期に着工・建設させること」「国鉄の規格で建設し、直通に応じること」「国鉄が買収を求めたなら応じること」という条件が付けられました。

建設には31か所のトンネル工事に加え、西武が建設予定地を買収したことにより計画の変更が余儀なくされるなどの困難がありつつも、1961（昭和36）年、伊豆急下田までの45.7kmが開通にこぎ着けました。

東急はさらに、伊豆急下田〜石廊崎間の石廊崎線、そこから下賀茂・松崎・土肥を経由して沼津に至る西伊豆線も計画しますが、実現しませんでした。

開業当初から東京直通

開業当時から、国鉄伊東線と伊豆急行線は直通運転を実施しています。最初の運行では、東京駅で国鉄総裁がテープカットをした祝賀列車が、3時間25分かけて伊豆急下田駅に到着しました。

なお伊豆急行側は当初、小田急ロマンスカーのような展望車両を想定しましたが、国鉄乗り入れのため断念。代わりに投入したハワイアンブルーの100系電車は、当時の国鉄に合わせて1等車（現・グリーン車）を連結し、伊東線に乗り入れていました。

1963（昭和38）年製造のサシ190形電車は、当時唯一の私鉄の食堂車として異彩を放ちました。スポンサーのサントリーが飲料や軽食を提供し、「スコールカー」の愛称で呼ばれていました。しかし、伊東線内は営業できなかったことが影響し、1969（昭和44）年に営業休止となっています。

国鉄の準急「伊豆」は1964（昭和39）年、特急並みの接客設備を持つ157系に置き換わります。1969（昭和44）年、157系の列車は特急「あまぎ」に格上げされましたが、登場時は横浜〜網代間ノンストップ（下りは横浜も通過）という大胆なダイヤでした。

1981（昭和56）年には特急「あまぎ」と急行「伊豆」が統合されて、特急「踊り子」に。そして1985（昭和60）年、伊豆急行は時代を動かす画期的な電車をデビューさせます。展望席や窓向き座席を備えた豪華な内装にもかかわらず特別料金不要な普通列車用の2100系電車「リゾート21」です。

2025年現在も伊豆急行の看板列車として走る2100系は「各駅停車のスーパーカー」と呼ばれ、車両の魅力で集客できることを証明しました。1988（昭和63）年からは特急「リゾート踊り子」として東京に乗り入れます。私鉄車両が特急列車として東京に乗り入れた初の事例と思われます。

さらに、従来型の普通列車に連結していたグリーン車も、1987（昭和62）年から、客室搭乗員が乗務し、サロン風の「ロイヤルボックス」に進化しました。

1990（平成2）年には、JR東日本が豪華かつ画期的な251系特急形電車による「スーパービュー踊り子」の運行を開始。そして伊豆急行も2100系に客室搭乗員のいる「ロイヤルボックス」を連結して、豪華さをアピールしました。

現在も続く伊豆の豪華特急

伊豆急行線へは、2016（平成28）年からJR東日本の観光列車「伊豆クレイル」、2017（平成29）年から2100系改造の豪華列車「ザ・ロイヤルエクスプレス」が運行されるなど、リゾート路線らしい列車が多く走ってきました。

2020年には「踊り子」の一部がJR東日本の現役特急車両で最も豪華なE261系「サフィール踊り子」に置き換えられ、現在に至ります。

筆者（安藤昌季：乗りものライター）は、伊豆急行の日常の姿を見るべく、2025年11月の月曜、熱海17時6分発・伊豆高原行きの2100系「リゾート21・黒船電車」で、伊豆急下田を目指しました。

熱海出発時は比較的長い7両編成です。伊東線はトンネルが多い路線ですが、2100系はカーテンを降ろすことなく、展望席からの前面展望が可能でした。各駅で数人乗り降りしますが目立った動きはなく、乗車率は30％ほどでした。

17時33分着の伊東で20人ほどが下車し数人が乗車。ここから伊豆急行線に入り、18時1分着の終点・伊豆高原で50人ほどが下車し、30人以上が向かいに停車している8000系の伊豆急下田行き普通列車に乗り継ぎました。

7両編成の乗客が3両編成に移ったため、列車はそこそこ乗っている印象を受けます。帰宅する高校生も増えてきたなか、特急停車駅の伊豆熱川、伊豆稲取、河津での動きは大きく、7〜8人は入れ替わっていました。そして18時17分に伊豆急下田に到着し20人ほどの乗客が降りていきました。

伊豆急行の8000系は東急8000系を改造した車両ですが、座席は西武10000系「ニューレッドアロー」のものを海側にボックスシートにして設置しています。特急用の座席だけあって非常に良い座り心地でした。