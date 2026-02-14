「大好きな人と別れてしまった」「なんとかしてやり直せないか」

1つの恋を手放せないことは誰にでもある。恋愛で悩んでいる人におすすめなのが、口コミで話題のロングセラー『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）だ。「共感しかない」「大切な人にプレゼントしたい」「読んでいて涙が止まらなかった」などの感想が多数寄せられている。本書には、恋愛や人間関係に悩む人の心に静かに寄り添う言葉が数多く収められている。今回はその中から、「大好きだった人との別れを選んだあとに見えてくる“3つの気づき”」を描いた一節を、部分的に抜粋して紹介する。（構成／ダイヤモンド社・林えり）

1 自分と「波長の合う人」は必ずいる

3年にわたる交際に終止符を打った女性のエピソードが描かれる。何度も迷い、情に引き戻されそうになりながらも、彼女は別れを選んだ。

「それでも別れを選んだのは、付き合い続けることのほうが大変で、会えば会うほど自分の人生が幸せだとは思えなくなっていったから。」――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

別れのあと、彼女はある事実に気づく。

「世の中には自分と波長の合う人がたしかに存在するということ。」

努力し続けなければ成り立たない関係ではなく、無理をしなくても自然に呼吸が合う関係がある。

波長が合わないまま重ねる努力は、必ずしも幸せにつながらない――そう悟ったのだという。

2 付き合った時間は「ムダ」ではなかった

別れをためらわせるのは、費やしてきた時間だ。本書はその迷いに、こう語りかける。

「たとえ交際期間が長かったとしても、時間をムダにしたと考えるのではなく、お互いを知るために時間を使ったのだと考えればいい。」――『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』より

過去は失敗ではない。それは、自分にとって本当に合う相手を知るための過程だったのかもしれない。

3 付き合っていた時間より、これからの時間のほうが大切

そして本書は、もっとも本質的な問いを投げかける。

「愛情があって別れられないのか、単なる執着なのかをしっかり見極める必要がある。」

さらに、こう続く。

「交際してきた時間よりも、これから幸せになるべき自分の時間のほうが大切だ。」

大好きだった人との別れは、簡単に決断できるものではない。それでも、別れの先に見える景色があるのかもしれない。

（本稿は『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』を元に作成しました）