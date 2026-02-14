「審判の頭の中は謎」男子モーグル決勝は”公平”だったの　キングズベリーの母国メディアが採点を検証「いくつかの疑問が浮かび上がった」【冬季五輪】

モーグル決勝の採点について、キングズベリーの地元カナダでも議論が起こっている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪では現地時間2月12日に行われたフリースタイルスキー男子モーグルで、大接戦のメダル争いが繰り広げられた。金メダル獲得となったクーパー・ウッズ（オーストラリア）と、2位ミカエル・キングズベリー（カナダ）がいずれも83.71点で並び、ターン点のわずかの差で順位が決定。銅メダルの堀島行真（日本）も83.44点と、上位2人に肉薄した。

競技終了後、この僅差の決着が各国メディアで大きな話題となった。その中で、キングズベリーの母国、カナダの国内紙『Journal de Québec』では、男子モーグル決勝の結果について独自の意見を展開し、採点の内容を掘り下げている。

公式サイト上で「ミカエル・キングズベリーが出場した決勝で、審判は本当に完全に公平だったのか？」と銘打ったトピックを掲載。同メディアは採点について、「いくつかの疑問点が浮かび上がった」と訴えている。

記事によると、この日の採点を担当した全7名の審判には、オーストラリア、日本、スウェーデンといった、決勝の8人に残った選手と同じ出身国の審判が名を連ねていたという。同メディアは、当日の採点を振り返り、「偶然かどうかは分からないが、自国出身の審判から最高得点を受けていた」と指摘する。

金メダルに輝いたウッズと、4位に終わったスウェーデンのワルテル・ワルベリがいずれも、エアで「9.2点」（10点満点）が与えられており、「ウッズの9.2点を与えたのは、オーストラリア出身の審判」「ワルベリの9.2点を与えた第6審判の出身はスウェーデン」などと明かしている。