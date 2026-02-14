色褪せぬ伝説の“中0日投球”　神格化された山本由伸にド軍正捕手が漏らした本音「ヤマがしたことを僕はいつまでも忘れない」

ワールドシリーズで胴上げ投手となり、脚光を浴びた山本(C)Getty Images

伝説的な投球は、今も色褪せない。昨秋に行われたブルージェイズとのワールドシリーズで、山本由伸（ドジャース）が見せつけたそれだ。

レギュラーシーズンを30登板で12勝、防御率2.49、WHIP0.99と堂々たる内容で終えていた山本は、ポストシーズンでも疲れ知らず。6試合に登板した背番号18は、計37.1イニングを消化。防御率1.45、被打率.174、WHIP0.78の支配力を発揮した。

【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る

とりわけワールドシリーズは圧巻だった。チームの連覇が懸かる中で、第2戦と第6戦に先発して計201球を投げていた山本は、勝てば優勝が決まる第7戦にも、なんと9回からリリーフ登板。超異例の“中0日”だったにもかかわらず、見事に3回を無失点で切り抜ける異次元の投球を披露し、文字通り球団の英雄となった。

米球界内でも神格化された投球は、同僚たちにとっても大きな刺激となっている。現地時間2月11日にMLB専門局『MLB Network』の番組「Hot Stove」に出演したドジャースの正捕手ウィル・スミスは、「本当に特別な出来事だった」と回想している。

正捕手としてマスク越しに山本のボールを見てきたスミスは、第6戦終了時に「『明日の7試合目に向けて準備しておいて』って言っていたんだ」と告白。あくまで冗談半分だったが、「彼は本当に第7戦のマウンドにいたんだ」と当時の心境を振り返った。